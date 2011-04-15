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19/03/2018
17:47

Почти 5 млн россиян перевели свои пенсионные накопления в НПФ или управляющую компанию

Пенсионный фонд России подвёл итоги переходной кампании 2017 года по переводу гражданами своих пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и управляющие компании (УК).

Всего в ходе переходной кампании 2017 года ПФР принял к рассмотрению 6.3 млн заявлений граждан о выборе НПФ или УК. Положительные решения приняты по 4.9 млн заявлений, что составляет 77.8% от принятых к рассмотрению заявлений. Из них: 2.85 млн человек перевели свои пенсионные накопления из ПФР в НПФ (58.2%); 1.96 млн человек перешли из одного НПФ в другой НПФ (40.1%);

76.7 тыс. человек вернулись из НПФ в ПФР (1.6%); 4.9 тыс. человек изменили выбор управляющей компании (0.1%).

Пенсионный фонд принимал заявления как о досрочном переходе (по итогам года), так и "пятилетнем" переходе. Напомним – если переход из фонда в фонд осуществляется чаще раза в пять лет, гражданин теряет инвестиционный доход с момента предыдущего перехода. Так, досрочные заявления, по которым пенсионные накопления подлежат передаче в 2018 году, составили 4.89 млн заявлений, что составляет 99.8% от общего количества удовлетворенных заявлений, в том числе:

По результатам кампании 2017 года отказы были вынесены по 1.42 млн заявлений.

Пенсионный фонд осуществит передачу средств пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные фонды и управляющие компании в соответствии с выбором граждан в установленные законом сроки до 31 марта 2018 года.

"AK&M" от 19.03.2018
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