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19/03/2018
18:22

Украинская "дочка" ВТБ, БМ Банк, прекращает банковскую деятельность

АО "БМ Банк" - украинская "дочка" ВТБ - прекращает банковскую деятельность без ликвидации юридического лица. Соответствующее сообщение опубликовано сегодня, 19 марта, на сайте БМ Банка.

В установленные законодательством сроки (до 180 дней с даты согласования Национальным банком Украины) БМ Банк полностью выполнит все свои обязательства, связанные с банковской деятельностью, и прежде всего - обязательства перед клиентами банка.

Отмечается, что план прекращения деятельности банка был разработан акционерами группы ВТБ в рамках реализации стратегии по оптимизации присутствия на Украине.

В сентябре 2018 года Национальному банку Украины будет направлено ходатайство об отзыве банковской лицензии.

Планы по дальнейшей работе БМ Банка как юридического лица пока не разглашаются.


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