Украинская "дочка" ВТБ, БМ Банк, прекращает банковскую деятельность

АО "БМ Банк" - украинская "дочка" ВТБ - прекращает банковскую деятельность без ликвидации юридического лица. Соответствующее сообщение опубликовано сегодня, 19 марта, на сайте БМ Банка.



В установленные законодательством сроки (до 180 дней с даты согласования Национальным банком Украины) БМ Банк полностью выполнит все свои обязательства, связанные с банковской деятельностью, и прежде всего - обязательства перед клиентами банка.



Отмечается, что план прекращения деятельности банка был разработан акционерами группы ВТБ в рамках реализации стратегии по оптимизации присутствия на Украине.



В сентябре 2018 года Национальному банку Украины будет направлено ходатайство об отзыве банковской лицензии.



Планы по дальнейшей работе БМ Банка как юридического лица пока не разглашаются.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"