Дайджест газеты "Ведомости" от 20 марта 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 20 марта 2018 года.





ВЛАДИМИР ПУТИН РЕАЛИЗОВАЛ БОЛЬШИНСТВО



За счет чего Владимир Путин установил выборный рекорд. Впервые в истории России победитель президентских выборов получил более половины голосов всех избирателей.



Главная заслуга штаба Путина в том, что избиратели, которые выражали доверие президенту в ходе опросов, действительно пришли, считает политолог Александр Пожалов: "Проведена эффективная кампания мобилизации и информирования, лоялисты поняли, что власть действительно борется за их голос."



К результату Путина привели правильная подборка оппонентов и работа с Грудининым, полагает политолог Андрей Колядин: "Зюганов на прошлых выборах получил 17%, а Грудинин сейчас - 11%, эти 6% куда-то делись, очевидно, что они ушли к Путину".



Как отмечает по итогам общественного наблюдения движение "Голос", одним из основных трендов выборов стала административная мобилизация избирателей. Сообщения об этом поступали из самых разных регионов. Для принуждения к голосованию использовался новый механизм голосования по месту нахождения: сотрудников предприятий обязывали прикрепиться поближе к работе и голосовать под наблюдением начальства.





"РОСНЕФТЬ" ГОТОВИТСЯ К РЕКОРДНЫМ ВЫПЛАТАМ



"Роснефти" предстоят рекордные выплаты по кредитам в этом году. Госкомпании необходимо погасить долг в 2,2 трлн руб. - это больше трети выручки в прошлом году.



19 марта "Роснефть" опубликовала отчет по МСФО за 2017 г. Выручка госкомпании увеличилась на 20% и впервые превысила 6 трлн руб., EBITDA тоже обновила рекорд - 1,4 трлн руб. (+9,8%). К росту показателей привела интеграция новых активов (компания завершила покупку доли в индийском заводе Essar Oil, а также газовом египетском проекте Zohr), кроме того, позитивно повлияла ценовая динамика на нефтяном рынке, говорится в сообщении компании. Средняя цена нефти Brent в 2017 г. выросла на 24% до $54,12 за баррель.



Но рекордной стала также долговая нагрузка госкомпании - она выросла до 2,2 EBITDA, а чистый долг достиг 3,1 трлн руб. Большую часть этой суммы - 2,2 трлн руб. - "Роснефть" должна вернуть кредиторам в течение этого года.





ВИДЕО В ИНТЕРНЕТЕ НОСЯТ НА РУКАХ



Персональные компьютеры перестали быть основным местом просмотра видео в интернете - их догнали мобильные устройства.



Об этом сообщает селлер Gazprom Media Digital (GPMD, "дочка" Новой сервисной компании). И на мобильных устройствах, и на компьютерах зрителей в 2017 г. стало более 26 млн человек. Аудитории просмотра видео на стационарных компьютерах и мобильных устройствах сравнялись в сентябре 2017 г.



Пока изменение предпочтений пользователей не отразилось на рекламных доходах: по оценке GPMD, на мобильные устройства рекламодатели потратили 1,6 млрд руб., это только 19,2% расходов на видеорекламу в рунете.





БЕЗ ПРАВА НА "ОТКРЫТИЕ"



Товарный знак "Открытие" остался у бывших владельцев группы. "Открытие холдинг" оценивает его стоимость в $1 млрд.



Банк "ФК Открытие" работает под товарным знаком, права на который ему не принадлежат - они зарегистрированы на его бывшего владельца, "Открытие холдинг", следует из реестра Роспатента.



Действительно, вопрос использования бренда банка не урегулирован, подтвердил представитель "ФК Открытие". "Надеемся, что в ходе переговоров будет найдено приемлемое решение", - сказал он.



Стоимость товарного знака "с учетом узнаваемости бренда, вложений в рекламу и инфраструктуру, технологичного имиджа, охвата бренда, его международного статуса", по оценке холдинга, может составлять не менее $1 млрд.





"РЫНОК ОЗДОРОВИЛСЯ, И ВПЕРЕДИ ТОЛЬКО РОСТ ЗАКАЗОВ"



Кризис в российском вагоностроении преодолен, констатирует гендиректор ОВК Роман Савушкин. Теперь ОВК производит только вагоны повышенной грузоподъемности.



Объединенная вагонная компания (ОВК), в которую входит открытый в 2012 г. Тихвинский вагоностроительный завод, сумела найти свою нишу и, миновав спад на домашнем рынке, стала одним из крупнейших в мире производителем грузового подвижного состава. ОВК с самого начала выпускает вагоны с повышенной нагрузкой на ось - 25 т (спроектированы на базе американской тележки Barber) против традиционных в России 23,5 т. Они дороже, но и позволяют перевозить больше. Господдержка, списание старой техники и рост популярности новых вагонов (помимо ОВК вагоны с нагрузкой 25 т на ось выпускают "Уралвагонзавод" (УВЗ), "Алтайвагон") позволили компании удвоить производственные мощности. Сейчас заводы, входящие в ОВК, обеспечены контрактами почти на весь 2018 год, рассказал в интервью "Ведомостям" гендиректор компании Роман Савушкин.





ЧЕЙ ЭТО ПРЕЗИДЕНТ



Одной из главных функций события, состоявшегося 18 марта, было измерить и показать, каков уровень поддержки президента. Кто его поддерживает?



Социологи сообщают, в каких социальных группах энтузиазм сильнее, в каких - слабее и проч. Еще интереснее узнать, что на сей счет думают сами граждане страны. Об этом накануне выборов задавал вопросы Центр Юрия Левады. Респондентам предлагалось в парных сравнениях выбирать, в каких слоях поддержка президента выше, а в каких - ниже.





БАНКИ СПРЯЧУТ ОТ САНКЦИЙ



ЦБ пытается уберечь банки от санкционных рисков: им могут разрешить сокрыть данные о связях с жителями Крыма и об акционерах под санкциями.



Доступ к данным отчетности банков, позволяющим сделать вывод о наличии взаимосвязей между кредитной организацией и жителями Республики Крым и Севастополя, может быть закрыт. Также правительство хочет засекретить данные об акционерах финансовых организаций, включенных в санкционные списки. Об этом говорится в ответах ЦБ на вопросы Ассоциации банков России, подготовленных к февральской встрече руководителей регулятора с банкирами.





ПОЧЕМУ ЖЕНЩИНЫ МЕНЬШЕ ЗАРАБАТЫВАЮТ



Чем обусловлен разрыв в зарплатах между мужчинами и женщинами - дискриминацией со стороны работодателей или выбором самих работниц?



За последние пять лет в таких странах, как Австралия, Япония, Германия, Литва, Швеция, Швейцария или Великобритания, были предложены либо приняты законы, обязывающие компании анализировать зарплаты сотрудников и публиковать данные о гендерном разрыве. Но уже стало понятно, что определить причину разрыва по этим данным очень трудно.



Когда новые требования стали вступать в силу, обнаружились две проблемы. Первая - как получить от компаний хоть сколько-нибудь полезную информацию. Вторая - неточная формулировка вопросов, как показало исследование гендерного разрыва доходов водителей Uber.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 20.03.2018