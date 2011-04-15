Дайджест газеты "Коммерсант" от 20 марта 2018 года



"СЕВЕРНОМУ ПОТОКУ-2" НЕ ХВАТИТ ТРУБ

"ГАЗПРОМУ" ПРИДЕТСЯ ДОГОВАРИВАТЬСЯ С УКРАИНОЙ О ТРАНЗИТЕ И ПОСЛЕ ЗАПУСКА ГАЗОПРОВОДА





"Газпром" в 2020 году не сможет обойтись без украинской газотранспортной системы для транзита в Европу, поскольку к тому моменту наземная инфраструктура в ЕС еще не будет готова к приему газа "Северного потока-2" (Nord Stream 2). К концу 2019 года, когда истекает контракт на транзит газа через Украину, "Газпром" сможет прокачать через Nord Stream 2 не более 34 млрд кубометров из проектных 55 млрд кубометров. Таким образом, заключение нового транзитного контракта с Украиной неизбежно.





ПЛАТНОЕ ТВ ОЦЕНЯТ В ЗРИТЕЛЯХ

СТОИМОСТЬ КАНАЛОВ ПРИВЯЖУТ К ИХ АУДИТОРИИ



Производители российских тематических каналов недовольны тем, что их иностранные конкуренты, включая Discovery, получают больше денег от операторов платного ТВ. Идею пересмотреть ценообразование продвигает компания "Цифровое телевидение" ВГТРК и "Ростелекома", распространяющая в том числе канал "Моя планета". Она предлагает привязать стоимость канала к его аудитории, которую должен будет отслеживать единый измеритель. Идею готовы поддержать не все операторы.





МИНФИН РАСШИРЯЕТ НАЛОГОВОЕ СОЗНАНИЕ

НК ПРЕДЛАГАЕТСЯ ДОПОЛНИТЬ ШЕСТЬЮ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ПЛАТЕЖАМИ



Как стало известно "Ъ", Минфин предлагает включить в Налоговый кодекс (НК) сборы в систему "Платон", отчисления операторов связи, плату за негативное воздействие на окружающую среду, экологический, курортный и утилизационный сборы. В 2017 году поступления этих неналоговых платежей в сумме составили 255 млрд руб. Включение этих сборов в НК будет означать их передачу в ведение налоговой службы. По информации "Ъ", в ФНС готовы приступить к администрированию платежей в случае принятия такого решения.





НЕПРИЯТНОСТИ НА СВОЮ ТРАНШЕЮ

ПРОЕКТИРОВЩИКА ВОСТОЧНОГО ОСУДИЛИ ЗА НЕДОСТРОЙ



По данным "Ъ", к семи годам заключения и штрафу 1 млн руб. приговорен проектировщик объектов для космодромов Сергей Островский. Из-за совершенных им хищений не был вовремя спроектирован и построен корпус космодрома Восточный со смотровой площадкой для особо важных гостей. В итоге весной 2016 года президент Владимир Путин и сопровождавшие его лица были вынуждены следить за первым пуском не с нее, а из траншеи.





ИНВЕСТОРОВ ПРИМАНЯТ НА FIX PRICE

РИТЕЙЛЕР МОЖЕТ ПРОВЕСТИ РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ



Сеть магазинов фиксированных цен Fix Price, созданная основателями "Копейки" Сергеем Ломакиным и Артемом Хачатряном, задумалась о привлечении капитала для развития. По данным "Ъ", компания может в следующем году провести IPO или частное размещение. Весь бизнес Fix Price может стоить более 40 млрд руб.





ПИРАМИДА ПРИКРЫЛАСЬ ХРАНИТЕЛЯМИ

ДЕНЬГИ ГРАЖДАН ИСЧЕЗЛИ ЮРИДИЧЕСКИ БЕЗУПРЕЧНО



Дело о попытках вернуть средства, потерянные в компании, имеющей признаки финансовой пирамиды, дошло до коллегии по гражданским делам Верховного суда (ВС). С юридической точки зрения организаторы взаимного фонда "Меркурий" подстраховались: взнос в фонд был оформлен как добровольное перечисление средств одного физлица другому - "хранителю". Но юристы указывают на социальную значимость подобного спора.





ВТБ КАДРИРУЕТ "ОТКРЫТИЕ"

БРОКЕРСКИЙ БИЗНЕС ФК ПОЛУЧИЛ НОВОГО КУРАТОРА



Как стало известно "Ъ", к инвестиционному блоку банка "ФК Открытие" присоединился очередной бывший топ-менеджер ВТБ - Сергей Лукьянов, ранее курировавший там розничный брокерский бизнес и деятельность дочернего форекс-дилера. Источники "Ъ" сообщили, что последние назначения в инвестблоке связаны со сменой акцентов в деятельности его подразделений: банк сделает ставку на розницу, брокерская компания - на обслуживание VIP-клиентов.





ГЛЕБ ФЕТИСОВ ВЫХОДИТ НА ОТКРЫТЫЙ ГРУНТ

БЫВШИЙ СЕНАТОР ИНВЕСТИРУЕТ В ОВОЩЕВОДСТВО



Бывший сенатор Глеб Фетисов, чье состояние журнал Forbes оценивал в $1,2 млрд, решил заняться сельским хозяйством. Его компания "Агрохолдинг Яхрома" планирует вложить 0,5 млрд руб. в производство картофеля и овощей открытого грунта в Подмосковье.





"ЛАНИТ" ПОВЕРИЛ В БЛОКЧЕЙН

IT-ХОЛДИНГ ИНВЕСТИРУЕТ В НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ



Входящий в тройку крупнейших российских IT-холдингов "Ланит" запустит отдельное направление для развития проектов в сфере блокчейна - Digital Transformation Group, которую возглавит вице-президент холдинга Денис Реймер. В новую структуру планируется инвестировать не менее 100 млн руб. в год. Ее первым партнером станет основанная в России блокчейн-платформа Universa.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 20.03.2018