Компания "Харви" Вайнштейна подала заявление о банкротстве

Американская компания Weinstein Company, сооснователем которой является кинопродюсер Харви Вайнштейн, объявила себя банкротом, сообщают "Ведомости". Соответствующие документы поданы в профильный суд в штате Делавэр.



В Weinstein Company объяснили, что готовы продать активы компании венчурной фирме Lantern Capital. Речь идёт о сделке стоимостью от $300 млн до $320 млн, отмечает издание. В аукционе смогут принять участие и другие компании.



Ранее стало известно, что группа инвесторов готова приобрести Weinstein Company за $500 млн, но сделка сорвалась. Одной из причин стало то, что генпрокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнайдерман запустил разбирательство в отношении компании.



В документах Weinstein Company, переданных в суд, подчёркивается, что её сотрудники, которые прежде заключали соглашения о неразглашении информации, освобождаются от всех взятых на себя обязательств.



Вайнштейн считался одним из наиболее влиятельных деятелей американского кино до тех пор, пока The New York Times и The New Yorker не опубликовали в октябре 2017 г. материалы о его распущенном поведении. Следом более 80 женщин обвинили Вайнштейна в приставаниях и изнасилованиях, среди них Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Ума Турман и Гвинет Пэлтроу.



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