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20/03/2018
11:48

Трансмашхолдинг разместит выпуск биржевых облигаций объёмом 10 млрд руб.

Единственный акционер ЗАО "Трансмашхолдинг" - компания The Breakers Investments B.V. (Нидерланды) - 16 марта принял решение о размещении выпуска биржевых облигаций объёмом 10 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.

Выпуск, размещаемый по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций, включает 10 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб. каждая. Срок обращения - 5 лет. Идентификационный номер программы - 4-35992-H-001P-02E от 23 декабря 2016 года.

ЗАО "Трансмашхолдинг" (ИНН 7723199790) объединяет предприятия транспортного машиностроения, разрабатывающие и выпускающие электровозы, тепловозы, пассажирские и грузовые вагоны, тепловозные и судовые дизели, вагоны метро, электро- и дизель-поезда, вагонное литьё, компоненты и оборудование для железнодорожного подвижного состава.

Чистая прибыль ЗАО "Трансмашхолдинг" за первое полугодие 2017 года по МСФО снизилась на 32.89% до 1.336 млрд руб. с 1.99 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 19.54% до 66.543 млрд руб. с 55.666 млрд руб., операционная прибыль сократилась на 15.54% до 4.248 млрд руб. с 5.03 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 24.89% до 1.898 млрд руб. с 2.527 млрд руб.

По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ЗАО "Трансмашхолдинг" по РСБУ в 2017 году выросла на 22.48% до 1.322 млрд руб. с 1.079 млрд руб. годом ранее. Выручка снизилась на 13.62% до 51.923 млрд руб. с 60.109 млрд руб., прибыль от продаж - на 42.51% до 1.206 млрд руб. с 2.097 млрд руб., прибыль до налогообложения увеличилась в 3.12 раза до 2.231 млрд руб. с 715.526 млн руб.


"AK&M" от 20.03.2018
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