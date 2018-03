Газпром в 2020 году не сможет обойтись без транзита газа через Украину

Газпром в 2020 году не сможет обойтись без украинской газотранспортной системы для транзита в Европу, поскольку к тому моменту наземная инфраструктура в ЕС ещё не будет готова к приёму газа "Северного потока-2" (Nord Stream 2). Об этом сообщает газета "Коммерсант".



В 2017 году Газпром прокачал через Украину 93 млрд куб. м газа.



К концу 2019 года, когда истекает контракт на транзит газа через Украину, Газпром сможет прокачать через Nord Stream 2 не более 34 млрд куб. м из проектных 55 млрд куб. м.



Кроме того, к началу 2020 года Газпром, вероятно, сможет использовать "Турецкий поток" только для нужд Турции, сняв с украинского направления около 16 млрд куб. м транзита.



Таким образом, заключение нового транзитного контракта с Украиной неизбежно. Газпрому, по оценке "Коммерсанта", потребуется прокачивать через Украину 43 млрд куб. м в 2020 году. В противном случае компании придётся нарушать долгосрочные контракты с потребителями, что может обернуться штрафами и потерями на миллиарды долларов.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



