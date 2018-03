Газпром начал создание "дочки" для изучения баженовской свиты

Группа "Газпром" начала создание дочерней компании для реализации проекта по изучению технологий разработки баженовской свиты, свидетельствуют материалы Газпрома.



Компания "Технологический центр Бажен" (Ханты-Мансийск) будет создана путём выделения из другой дочерней компании - "Газпромнефть-Хантос".



Ранее руководитель проектного офиса "Бажен" Кирилл Стрижнев сообщал, что до конца июля 2018 года будет создана компания для изучения технологий разработки баженовской свиты. По его словам, дочерняя компании будет называться ООО "Технологический центр "Бажен".



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"