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20/03/2018
11:38

Fix Price может провести IPO в 2019 году

Сеть магазинов фиксированных цен Fix Price может в 2019 году провести IPO или частное размещение акций, сообщили "Ъ" источники в инвестиционных кругах. Весь бизнес Fix Price может стоить более 40 млрд руб.

В случае частного размещения, речь идет о 10%, в случае IPO - о 25% акций. Варианты сейчас обсуждаются с инвесторами.

Один из источников газеты говорит, что в рамках размещения Fix Price оценивается минимум в 3 EBITDA. Такой показатель соответствует оценке сети не более 13 млрд руб. без учета долга 4 млрд руб.

"Пока это просто встречи для знакомства, данных о скором выходе компании на биржу у меня нет",- заявил один из инвестбанкиров. Другой источник рассказал, что изначально размещение планировалось на Лондонской фондовой бирже, но вследствие кризиса в отношениях с Великобританией его, вероятно, придется перенести в Москву.

На 28 февраля у Fix Price было 2.51 тыс. магазинов в России, а также несколько франчайзинговых точек в Грузии, Казахстане, Белоруссии и Латвии.


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