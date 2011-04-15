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20/03/2018
12:26

Владелец МКБ Роман Авдеев не исключает продажи банка, переговоров пока не ведёт

Владелец концерна "Россиум" и МКБ Роман Авдеев не исключает продажи своих активов, в том числе Московский кредитный банк. Об этом бизнесмен рассказал в интервью газете "Коммерсант".

"Ко всем своим бизнесам — и к банку, и к НПФ, и к девелоперской компании — я отношусь исключительно как к бизнесу, а не как к делу всей жизни. Если будут предложения их купить за хорошие деньги, я продам", - сказал Р.Авдеев.

Однако, по его словам, пока никаких переговоров о продаже банка ни с кем не ведётся.

"Пока вообще никаких переговоров не ведём. Но если предложит, продам. Но здесь мы говорим о большой сделке [в случае продажи банка], которая просто так, как чёрт из табакерки, не появляется", - подчеркнул Р.Авдеев.

ОАО "Московский кредитный банк" (МКБ, ИНН 7734202860) основано в 1992 году. Контролирующим акционером банка является ООО "Концерн "РОССИУМ" (55.73%). Конечным бенефициаром банка является основатель концерна "Россиум", президент банка Роман Авдеев. МКБ является универсальным кредитно-финансовым учреждением, предоставляющим весь спектр банковских услуг. МКБ - крупный банк, занимающий седьмое место по размеру активов и шестое место по величине капитала среди банковских групп РФ. Деятельность МКБ сконцентрирована в Московском регионе.

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