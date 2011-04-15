Сегодня аналитики ожидают укрепления рубля

На американский рынок акций вчера пришли "медведи", которые по итогам торгов уронили Dow Jones на 1.35%, S&P 500 - на 1.42%. Новых поводов для таких сильных продаж не было, инвесторы продолжают отыгрывать опасения, что ФРС будет поднимать ставку в течение года не три, как это предполагалось еще в конце прошлого года, а четыре раза. Об этом говорится в комментарии аналитика Алор Брокер Алексея Антонова.



Сейчас основные американские индексы находятся посередине между историческими максимумами и локальными минимумам начала февраля. Из этого диапазона движение может быть в любую сторону, однако тренд сформируется все-таки завтра, после оценки комментариев членов ФРС относительно дальнейших действий по ставке.



Индекс Мосбиржи, открывшись вчера хорошим плюсом, к обеду растерял все преимущество и закрылся полупроцентным минусом, следуя за мировыми индикаторами. Новостной фон для покупок российских активов немного улучшается: ослабевает накал скандала вокруг отравления Скрипаля и, возможно, скоро конфликт перестанет давить на рынки.



На дневных свечках индекса Мосбиржи прорисовывается фигура "восходящий треугольник", которая свидетельствует о большой вероятности роста, причем выше достигнутых ранее исторических максимумов, подчеркивает аналитик.



Сегодня все складывается в пользу открытия российского рынка в полупроцентном плюсе: фьючерсы на основные американские индексы прибавляют 0.3%. Сильно, на 0.7%, растет нефть, которая приближается к $67 за баррель. В районе 6767-67.5 за баррель, являющемся сильным сопротивлением, можно рисковать и открывать шорты.



Российская валюта приблизилась к сильному сопротивлению 58 руб. за доллар. Пока поводов для ее пробития нет, если же, конечно, доллар не начнет сильно расти к основным мировым валютам. В пользу покупок рубля играет завтрашний последний перед снижением ставки ЦБ аукцион по ОФЗ, где инвесторы будут стремиться закупиться под завязку. В конце недели продажам долларов на внутреннем рынке будет также способствовать налоговый период.



Сегодня аналитики ожидают укрепления рубля копеек на 30-40, но дальнейший тренд на валютном рынке сформируют комментарии ФРС США после оглашения решения по ставке.



"AK&M" от 20.03.2018