Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

20/03/2018
10:50

Сегодня аналитики ожидают укрепления рубля

На американский рынок акций вчера пришли "медведи", которые по итогам торгов уронили Dow Jones на 1.35%, S&P 500 - на 1.42%. Новых поводов для таких сильных продаж не было, инвесторы продолжают отыгрывать опасения, что ФРС будет поднимать ставку в течение года не три, как это предполагалось еще в конце прошлого года, а четыре раза. Об этом говорится в комментарии аналитика Алор Брокер Алексея Антонова.

Сейчас основные американские индексы находятся посередине между историческими максимумами и локальными минимумам начала февраля. Из этого диапазона движение может быть в любую сторону, однако тренд сформируется все-таки завтра, после оценки комментариев членов ФРС относительно дальнейших действий по ставке.

Индекс Мосбиржи, открывшись вчера хорошим плюсом, к обеду растерял все преимущество и закрылся полупроцентным минусом, следуя за мировыми индикаторами. Новостной фон для покупок российских активов немного улучшается: ослабевает накал скандала вокруг отравления Скрипаля и, возможно, скоро конфликт перестанет давить на рынки.

На дневных свечках индекса Мосбиржи прорисовывается фигура "восходящий треугольник", которая свидетельствует о большой вероятности роста, причем выше достигнутых ранее исторических максимумов, подчеркивает аналитик.

Сегодня все складывается в пользу открытия российского рынка в полупроцентном плюсе: фьючерсы на основные американские индексы прибавляют 0.3%. Сильно, на 0.7%, растет нефть, которая приближается к $67 за баррель. В районе 6767-67.5 за баррель, являющемся сильным сопротивлением, можно рисковать и открывать шорты.

Российская валюта приблизилась к сильному сопротивлению 58 руб. за доллар. Пока поводов для ее пробития нет, если же, конечно, доллар не начнет сильно расти к основным мировым валютам. В пользу покупок рубля играет завтрашний последний перед снижением ставки ЦБ аукцион по ОФЗ, где инвесторы будут стремиться закупиться под завязку. В конце недели продажам долларов на внутреннем рынке будет также способствовать налоговый период.

Сегодня аналитики ожидают укрепления рубля копеек на 30-40, но дальнейший тренд на валютном рынке сформируют комментарии ФРС США после оглашения решения по ставке.

"AK&M" от 20.03.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100