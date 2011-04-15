Кабмин вносит в Госдуму законопроект о правовом регулировании вопросов производства биоэтанола

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта о правовом регулировании вопросов производства биоэтанола. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.



Законопроектом, в частности, вводится понятие "биоэтанол", определяется порядок лицензирования производства, хранения и поставок биоэтанола, а также аннулирования соответствующей лицензии.



Предусматриваются специальные требования по оснащению основного технологического оборудования, используемого для производства биоэтанола, автоматическими средствами измерения и учёта концентрации денатурирующих веществ в биоэтаноле. Устанавливается запрет на производство предприятиями, осуществляющими выпуск биоэтанола, этилового спирта из пищевого сырья. Принятие законопроекта будет способствовать развитию биоэнергетики, в частности биотехнологий, позволяющих получать энергию из возобновляемых источников сырья.



Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции"" (далее - законопроект) подготовлен Минфином





"AK&M" от 20.03.2018