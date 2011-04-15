В Госдуму внесены законопроекты о цифровых финансовых активах и краудфандинге

Группа депутатов во главе с председателем Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в нижнюю палату парламента два законопроекта, направленные на регулирование отношений, возникающих при использовании цифровых технологий, активов, инструментов, в том числе в инвестиционном процессе: N 419090-7 "О цифровых финансовых активах" и N 419163-7 "Об альтернативных способах привлечения инвестиций (краудфандинге)". Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Комментируя законодательные инициативы, А.Аксаков отметил, что в законопроекте "О цифровых финансовых активах" даются определения получивших распространение на рынке в последнее время цифровых активов, таких как криптовалюта и токен, законодательно закрепляется вид договора, заключаемый в электронной форме - смарт-контракт. Криптовалюта и токен определяются как имущество в электронной форме, созданное с использованием криптографических средств. Он уточнил, что ключевое различие между криптовалютой и токеном заключается в том, что токен выпускается одним эмитентом, а криптовалюта несколькими. Законопроектом прямо устанавливается, что данные активы не являются законным средством платежа на территории России.



Законопроект даёт определения таким понятиям, как цифровая запись, цифровая транзакция, майнинг, распределённый реестр цифровых транзакций, цифровой кошелёк. Майнинг определяется как деятельность по созданию криптовалюты и (или) валидации её создания с целью получения вознаграждения в виде криптовалюты и признается предпринимательской деятельностью.



Законопроект предусматривает, что все сделки с цифровыми активами должны осуществляться через операторов обмена цифровых активов, которыми могут быть только юридические лица, являющиеся либо профучастниками, либо биржами.



Предусмотрен обмен токенов на рубли, иностранную валюту, при этом возможность и правила обращения криптовалют, в том числе для приобретении токенов должны определяться Банком России по согласованию с Правительством страны.



Процедура выпуска токенов предполагает публикацию эмитентом инвестиционного меморандума, оферты, содержащей условия приобретения токенов, а также заключение договоров, в том числе в форме смарт-контрактов, направленных на отчуждение и оплату токенов их приобретателями. Законопроект определяет перечень сведений, которые должна содержать публичная оферта о выпуске токенов. Это сведения об эмитенте, бенефициарах, о депозитарии (если учёт прав владельцев токенов ведётся эмитентом самостоятельно). Должны быть указаны цена токена или порядок её определения, порядок оплаты, максимальная сумма, на которую могут быть приобретены токены для неквалифицированных инвесторов и т.д. Предусмотрено полномочие Банка России по установлению ограничения суммы инвестиций в токены для неквалифицированных инвесторов.



Законопроект "О краудфандинге" регулирует отношения по привлечению инвестиций с использованием цифровых технологий и определяет правовые основы деятельности операторов инвестиционных платформ. Наряду с традиционными формами (через займы, выпуск ценных бумаг, приобретение доли в капитале), закрепляющими правоотношения между инвесторами и лицами, привлекающими инвестиции, законопроектом предусматривается использование токенов инвестиционного проекта, обозначающих определённые имущественные права, которые записываются на имя инвесторов в распределённом реестре. Для заключения и исполнения договоров между инвесторами и лицами, привлекающими инвестиции, законопроектом предусматривается возможность использования смарт-контрактов.



Операторами инвестиционной платформы могут являться российские хозяйственные общества, включённые в реестр Банка России. Требования по минимальному размеру собственных средств оператора сопоставимы с требованиями для профучастников рынка ценных бумаг (3 млн руб.). Устанавливается также, что требования к руководству и участникам оператора соответствуют требованиям для профучастников, закреплённым в законе "О рынке ценных бумаг".



В части раскрытия информации законопроектом устанавливаются требования, призванные предоставить инвесторам и иным заинтересованным лицам доступ к сведениям как об операторе инвестиционной платформы и его деятельности, так и по каждому инвестиционному проекту, в который привлекаются инвестиции посредством инвестиционной платформы. Указанная информация должна быть доступной, понятной, ясной для неквалифицированных инвесторов и размещаться на сайте оператора в интернете.



"AK&M" от 20.03.2018