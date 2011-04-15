Ростехнадзор выявил нарушения в деятельности Coca-Cola

Ростехнадзор выявил нарушения в деятельности ООО "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия", говорится в сообщении ведомства.



В феврале 2018 года Ростехнадзор завершил проверку "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия", в ходе которой выявлено 41 нарушение обязательных требований промышленной безопасности. В том числе: не выполняются работы по аварийно-диспетчерскому обеспечению сетей газопотребления. А именно: параметры настройки давления газа перед горелками паровых котлов не соответствуют параметрам, указанным в техническом отчёте пусконаладочной организации, и актам испытания предупредительной сигнализации и автоматики безопасности газогорелочных устройств котлоагрегата, не разработаны производственные инструкции по эксплуатации газоиспользующего оборудования, по техническому обслуживанию внутренних газопроводов и установленной запорной арматуры, по обслуживанию газового оборудования газорегуляторных пунктов, включая регулятор давления, предохранительно запорный и сбросной клапаны.



Также не проводятся мероприятия по удалению отложения из поверхностей нагрева паровых котлов, не исправны водоуказательные стекла, не организован контроль за уровнем воды в паровом котле, не обеспечен химический контроль за соблюдением водно-химического режима котлов; не исправен (отсутствует) манометр на трубопроводе пара, не предусмотрено аварийное электрическое освещение водоуказательных и измерительных приборов.



По результатам проверки составлен акт и выдано предписание с указанием конкретных сроков устранения выявленных нарушений.



ООО "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия" входит в Coca-Cola HBC.

Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC), созданная в 2000 году греческая "дочка" компании Coca-Cola, работает в 28 странах и является одной из крупнейших компаний-производителей безалкогольных напитков в Европе. Компания контролируется Coca-Cola и Kar-Tess Group.



Компания Coca-Cola - крупнейший производитель безалкогольной продукции предлагает потребителям 450 брендов газированных и негазированных напитков. Наряду с брендом Coca-Cola в портфель компании входят такие бренды, как Diet Coke, Fanta, Sprite, Coca-Cola Zero, Vitaminwater, Powerade, Minute Maid и Georgia Coffee.



"AK&M" от 20.03.2018