Росавиация сняла ограничение срока действия сертификата эксплуатанта AZUR air

По информации Федерального агентства воздушного транспорта, авиакомпания "АЗУР эйр" продолжит выполнять полёты после 20 марта. Об этом сообщил Ростуризм.



Решение о снятии ограничений принято на основе комплексного анализа отчёта авиакомпании об устранении недостатков, выявленных при проведении плановой проверки в январе 2018 года, заявки и документации "АЗУР эйр" на снятие ограничений срока действия сертификата эксплуатанта, а также результатов инспекционной проверки авиакомпании в период с 14 по 15 марта 2018 года. "АЗУР эйр" подтвердила устранение выявленных ранее замечаний и несоответствий требованиям воздушного законодательства (федеральных авиационных правил).



Таким образом, с 20 марта 2018 года туроператоры смогут формировать и реализовывать туристские продукты, в состав которых входит перевозка рейсами авиакомпании "АЗУР эйр".



Ранее Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта "АЗУР эйр". В адрес данной авиакомпании ведомством было направлено письмо о необходимости прекращения бронирования и выписки билетов в рамках договорных отношений с туроператорами, а также продажи собственных билетов на рейсы авиакомпании с вылетами после 19 марта 2018 года.



Вместе с тем, в Росавиацию поступала информация относительно продолжения оформления билетов на рейсы авиакомпании с вылетами после 19 марта в рамках договоров о реализации туристского продукта, что может привести к массовым нарушениям прав пассажиров (туристов) и образованию социальной напряжённости в стране.



AZUR air (юридическое название ООО "АЗУР эйр") - крупнейшая российская чартерная авиакомпания, базирующаяся в московском аэропорту "Домодедово" и выполняющая рейсы для туроператора Anex, входит в состав холдинга Anex Tourism Group. Под этим брендом компания начала работу с декабря 2014 года. AZUR air выполняет перевозки пассажиров по международным направлениям. Международные чартерные рейсы совершаются из 30 городов России.



До конца 2014 года компания именовалась Катэкавиа и являлась региональной авиакомпанией, специализирующейся на авиаперевозках в Сибирском и Приволжском федеральных округах. До марта 2015 года авиакомпания являлась дочерним перевозчиком авиакомпании ЮТэйр. Сегодня это самостоятельный перевозчик.



"AK&M" от 20.03.2018