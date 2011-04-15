Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

20/03/2018
14:09

Росавиация сняла ограничение срока действия сертификата эксплуатанта AZUR air

По информации Федерального агентства воздушного транспорта, авиакомпания "АЗУР эйр" продолжит выполнять полёты после 20 марта. Об этом сообщил Ростуризм.

Решение о снятии ограничений принято на основе комплексного анализа отчёта авиакомпании об устранении недостатков, выявленных при проведении плановой проверки в январе 2018 года, заявки и документации "АЗУР эйр" на снятие ограничений срока действия сертификата эксплуатанта, а также результатов инспекционной проверки авиакомпании в период с 14 по 15 марта 2018 года. "АЗУР эйр" подтвердила устранение выявленных ранее замечаний и несоответствий требованиям воздушного законодательства (федеральных авиационных правил).

Таким образом, с 20 марта 2018 года туроператоры смогут формировать и реализовывать туристские продукты, в состав которых входит перевозка рейсами авиакомпании "АЗУР эйр".

Ранее Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта "АЗУР эйр". В адрес данной авиакомпании ведомством было направлено письмо о необходимости прекращения бронирования и выписки билетов в рамках договорных отношений с туроператорами, а также продажи собственных билетов на рейсы авиакомпании с вылетами после 19 марта 2018 года.

Вместе с тем, в Росавиацию поступала информация относительно продолжения оформления билетов на рейсы авиакомпании с вылетами после 19 марта в рамках договоров о реализации туристского продукта, что может привести к массовым нарушениям прав пассажиров (туристов) и образованию социальной напряжённости в стране.

AZUR air (юридическое название ООО "АЗУР эйр") - крупнейшая российская чартерная авиакомпания, базирующаяся в московском аэропорту "Домодедово" и выполняющая рейсы для туроператора Anex, входит в состав холдинга Anex Tourism Group. Под этим брендом компания начала работу с декабря 2014 года. AZUR air выполняет перевозки пассажиров по международным направлениям. Международные чартерные рейсы совершаются из 30 городов России.

До конца 2014 года компания именовалась Катэкавиа и являлась региональной авиакомпанией, специализирующейся на авиаперевозках в Сибирском и Приволжском федеральных округах. До марта 2015 года авиакомпания являлась дочерним перевозчиком авиакомпании ЮТэйр. Сегодня это самостоятельный перевозчик.

"AK&M" от 20.03.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100