"Газпром нефть" увеличила оценку извлекаемых запасов месторождения имени А.Жагрина

По результатам экспертизы Роснедр извлекаемые запасы месторождения "Газпром нефти" имени Александра Жагрина в Ханты-Мансийском автономном округе увеличены до 31 млн т нефтяного эквивалента. Об этом говорится в сообщении компании.



Таким образом комиссия подтвердила сделанный экспертами геологический прогноз по площади нефтеносности участка, уточнив ранее сделанный предварительный расчёт. Согласно действующей классификации нефтяных участков, месторождение имени Александра Жагрина отнесено к категории крупных.



Месторождение было открыто в конце 2017 года на перспективном лицензионном участке в Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. В январе 2018 года новому активу "Газпром нефти" присвоено имя Александра Жагрина — бывшего главы дирекции по добыче компании.



Геологоразведочные работы на лицензионном участке в Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры ведёт "Газпромнефть-Хантос", дочерняя компания "Газпром нефти". В кратчайшие сроки в условиях полной автономии были подготовлены и проведены сейсморазведочные работы, создана геологическая модель резервуара, пробурена поисково-оценочная скважина глубиной более 3 тыс. метров. При испытании основного перспективного объекта первой поисково-оценочной скважиной был получен приток безводной нефти с расчётным дебитом 50 куб. м в сутки.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль "Газпром нефти" в 2016 году по МСФО выросла на 82.5% до 200 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 2.4% и составила 1.696 трлн руб. Скорректированная EBITDA выросла до 456 млрд руб. в 2016 году, на 12.7% к 2015 году. Объём добычи углеводородов увеличился на 8.2% до 86.2 млн т н.э. по итогам 2016 года, рост – 8.2%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль "Газпром нефти" по РСБУ за 9 месяцев 2016 года выросла более чем в два раза до 107.996 млрд руб. Выручка снизилась на 6% до 906.018 млрд руб. с 967.66 млрд руб. годом ранее.



"AK&M" от 20.03.2018