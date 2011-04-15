ВТБ увеличил выдачу ипотеки в 1.5 раза

ВТБ выдал 26 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 58 млрд руб. по итогам первых двух месяцев 2018 года, увеличив свой результат по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 43%. Ипотечный портфель банка по состоянию на 1 марта составил 1.12 трлн руб. Об этом говорится в сообщении банка.



Большим спросом у клиентов по-прежнему пользуется программа рефинансирования. Её доля в общем объёме выдачи по итогам января-февраля составила 12%. На эти цели с начала года было выдано 4 тыс. ипотечных кредитов на 7 млрд руб. Около 15% от общего объёма продаж пришлось на специальную программу "Больше метров – меньше ставка". За два месяца ей воспользовались более 2 тыс. человек, оформивших кредиты на сумму 9 млрд руб.



В начале 2018 года доли ипотечных сделок на строящееся и готовое жилье сравнялись. По сравнению с 2017 года средняя сумма кредита составила для Москвы и области 3.7 млн руб., для регионов – 1.8 млн. Размер среднего первоначального взноса остаётся на уровне 30% от стоимости квартиры. При этом средний срок кредита по-прежнему составляет 16 лет. Реальный средний срок выплаты по ипотеке – на уровне 7 лет.



Регионами-лидерами по выдаче ипотечных кредитов в начале 2018 года стали Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Новосибирская область и Республика Татарстан.



В настоящее время кредит на покупку недвижимости в ВТБ можно оформить по ставке от 9.3%.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Основным акционером является Российская Федерация, которой в лице Росимущества и Министерства финансов принадлежит 60.9348% голосующих акций, или 45.01% (с учётом ГК "Агентство по страхованию вкладов" - 92.23%) от уставного капитала банка.













"AK&M" от 20.03.2018