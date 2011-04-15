Годовое собрание акционеров Аэрофлота состоится 25 июня

Совет директоров ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" принял решение созвать на 25 июня годовое собрание акционеров. Об этом говорится в сообщении компании.



Совет также определил повестку собрания. Акционерам предстоит утвердить годовую отчётность, обсудить распределение прибыли и выплату дивидендов за 2016 год, избрать новые составы совета директоров и ревизионной комиссии общества, а также обсудить выплату вознаграждений их членам, утвердить аудитора на 2018 год.



Кроме того, на заседании были утверждены списки кандидатур для избрания в новые составы совета директоров и ревизионной комиссии. В частности, в совет номинированы: гендиректор ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" Михаил Воеводин, гендиректор ООО "АГ Венчурз" Алексей Германович, управляющий директор ООО "Ренессанс Брокер" Игорь Каменской, старший советник УБ Бизнес консультирование АБ (Стокгольм, Швеция) Ларс Эрик Андерс Бергстром, гендиректор ООО "РТ - Развитие бизнеса" Александр Назаров, гендиректор ООО "Авиакапитал-Сервис" Роман Пахомов, директор направления "Молодые профессионалы" автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Дмитрий Песков, первый зампредправления Внешэкономбанка Михаил Полубояринов, гендиректор Аэрофлота Виталий Савельев, гендиректор ООО "Агентство по рекапитализации инфраструктурных и долгосрочных активов" Василий Сидоров, президент ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация" Юрий Слюсарь и гендиректор ГК "Ростех" Сергей Чеме зов.



ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (ИНН 7712040126) - крупнейший российский авиаперевозчик, на его долю приходится 39% международного и 11% внутреннего рынка авиаперевозок. Контрольным пакетом акций (51.17%) владеет государство. Парк Аэрофлота состоит из самолётов Ту-134, Ту-154, Ил-96, А319, А320, А321, А330, Б767.



Пассажиропоток Аэрофлота в 2017 году вырос на 13.3% до 32.845 млн по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.



Чистая прибыль ГК "Аэрофлот" по МСФО за 9 месяцев 2017 года снизилась на 38.01% до 27.149 млрд руб. с 43.798 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 8.14% до 361.802 млрд руб. с 334.563 млрд руб., прибыль от операционной деятельности сократилась на 37.45% до 41.862 млрд руб. с 66.926 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 36.08% до 37.686 млрд руб. с 58.954 млрд руб. Показатель EBITDA уменьшился на 30.9% до 53.306 млрд руб. с 77.16 млрд руб., рентабельность по EBITDA - на 7 п.п. до 13.2%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль Аэрофлота за 2017 год по РСБУ выросла на 21.71% до 28.443 млрд руб. с 23.369 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 4.38% до 446.649 млрд руб. с 427.901 млрд руб., убыток от продаж составил 1.533 млрд руб. против прибыли в 12.59 млрд руб. за 2016 год, прибыль до налогообложения выросла на 2.09% до 35.224 млрд руб. с 34.501 млрд руб.



"AK&M" от 20.03.2018