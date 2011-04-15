С начала года рост количества потенциальных банкротов по кредитам прекратился, НБКИ

По состоянию на середину марта 2018 года количество граждан, формально подпадающих под действие закона о банкротстве физических лиц, составило 891.36 тыс. Именно столько физлиц имеют просроченный долг более чем в 500 тыс. руб. сроком свыше 90 дней (по всем видам розничных кредитов/займов). Таким образом, с середины декабря 2017 года количество потенциальных банкротов фактически не изменилось (в декабре 2017 года показатель составил 890.92 тыс.). Об этом говорится в сообщении НБКИ.



При этом, в 2017 году число данных граждан росло достаточно высокими темпами. В марте-декабре 2017 года число потенциальных банкротов увеличилось на 29.4%.



По состоянию на март 2018 года основная часть граждан - потенциальных банкротов, по-прежнему приходилась на потребительские кредиты - 68.3%, самую незначительную долю составляли должники по ипотеке - 2.2%.



По сравнению с мартом 2017 года в структуре должников наивысший рост за прошедший период продемонстрировали граждане, имеющие кредиты на покупку потребительских товаров (+4.8 процентного пункта), а также займы микрофинансовых организаций (+1.4 п.п.). В то же время сократилась доля потенциальных банкротов по кредитам различных типов (-4.4%), кредитным картам (-1.5 п.п.) и ипотеке (-0.2 п.п.). Доля автокредитов в структуре должников осталась неизменной - 8.1%.





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