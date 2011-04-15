Российские банки по-прежнему ведут деятельность в условиях жёсткой конкуренции, S&P

Несмотря на улучшение экономической ситуации в России, российские банки по-прежнему ведут деятельность в условиях жесткой конкуренции, - сообщается в новом отчете S&P Global Ratings "Прогноз развития российского банковского сектора на 2018 год: Уровень конкуренции растёт, санкции сдерживают развитие бизнеса".



Доля государственных банков, которые и ранее доминировали в активах банковской системы, еще более увеличилась после решения Банка России о введении временной администрации - в рамках программы по финансовому оздоровлению - в трёх крупнейших частных банках с совокупным объёмом активов около 5% ВВП.



"Мы полагаем, что это повлечет за собой изменение конкурентной среды, в частности ужесточение конкуренции в сегменте государственных и квазигосударственных банков как за клиентов, так и за поддержку со стороны правительства", - заявила кредитный аналитик S&P Global Ratings Ирина Велиева. - В сложившейся ситуации частные банки неизбежно столкнутся с еще большими трудностями в сфере конкуренции с обширным государственным сектором, поскольку они в большей степени зависят от фактора доверия клиентов и имеют ограниченные возможности в сфере установления ставок. По нашему мнению, в условиях все еще фрагментированной банковской системы банки небольшой величины могут быть вынуждены уйти с рынка".



Несмотря на относительную стабильность совокупных активов банковской системы в 2014-2017 годах, число российских банков за этот период сократилось более чем на 30%. Аналитики полагают, что в 2018 году эта тенденция сохранится, но число банков будет снижаться более низкими темпами.



Несмотря на восстановление российской экономики, которое должно способствовать стабилизации операционных условий для российских банков, аналитики полагают, что этого будет недостаточно для значительного роста кредитования в 2018 году. В то же время указанные факторы позволят снизить давление на качество активов. В текущих условиях незначительного улучшения операционной среды банки должны будут адаптироваться к низким процентным ставкам, обусловливающим как определенные преимущества, так и риски.



В то же время банки по-прежнему подвергаются высоким рискам, связанным с действующими экономическими санкциями. Поскольку санкции ограничивают доступ ряда крупных компаний к международным рынкам капитала, эти компании все чаще стали полагаться на кредитные средства, предоставляемые российскими банками. Кредитные профили банков в настоящее время в большей степени ориентированы на крупнейших российских корпоративных заемщиков.



Рассчитанное для российских банков отношение "кредиты, выданные 20 крупнейшим заемщикам / собственный капитал согласно отчетности" составляет 226%; это один из наиболее высоких показателей в международном контексте. Вследствие столь высокой концентрации банки в значительной степени зависят от кредитоспособности основных заемщиков.



Вместе с тем аналитики отмечают, что даже относительно крупные компании - лидеры отрасли в своих направлениях деятельности - могут подвергаться рискам реструктуризации долга, что обусловливает для банков необходимость увеличения отчислений в резервы, как это было, например, в ситуации вокруг крупной горно-металлургической компании Mechel и второй по величине авиакомпании "Трансаэро". Доля кредитов в совокупном корпоративном портфеле российских банков, связанных только с этими двумя компаниями, составила около 2%.



И наконец, российские банки оперируют в условиях растущей конкуренции, обусловленной текущими процессами цифрового преобразования в банковской отрасли. Усилению конкурентного давления способствуют потенциальные затраты на поддержание и развитие IT-платформ, а также необходимость инвестиций в развитие систем кибербезопасности.



По мнению S&P, средняя доля расходов, связанных с IT-системами, в объеме совокупных операционных расходов банков увеличится с 8-10% в настоящее время до 15-17% в ближайшие три года.



"AK&M" от 20.03.2018