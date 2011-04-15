Внешэкономбанк разместил краткосрочные облигации на 17.7 млрд руб.

Внешэкономбанк 14-16 марта 2018 года провёл очередные размещения краткосрочных облигаций банка для компаний и корпораций. Об этом говорится в сообщении банка.



Общий объём эмиссии составил 17.7 млрд руб. Из них 5.2 млрд руб. - облигации сроком 14 дней со ставкой купона 7.2% годовых, 7.2 млрд руб. - облигации сроком 21 день со ставкой купона 7.18% годовых и 5.3 млрд руб. - облигации сроком 28 дней со ставкой купона 7.11% годовых.



Номинальная стоимость одной облигации 1 тыс. руб. Цена размещения 100% от номинала. Выплата купона производится по окончании обращения соответствующего выпуска облигаций.



Организаторы размещения: Газпромбанк, Связь-Банк, БК Регион.

Облигации включены в Первый уровень листинга Московской Биржи. Депозитарием является НКО АО НРД.



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"AK&M" от 20.03.2018