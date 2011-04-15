"Мать и дитя" покупает доли "дочек"

Группа компаний "Мать и дитя" в марте начала процедуру приобретения неконтролирующей доли в подконтрольных ей дочерних предприятиях. Об этом говорится в отчетности компании.



Цена приобретения оценивается в 690 млн руб. На дату подписания консолидированной финансовой отчётности необходимые документы находятся на проверке у Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации.



Отметим, что недавно в антимонопольную службу поступило ходатайство о получении предварительного согласия на покупку компанией MD Medical Group Investment plc (Кипр) 20% в уставном капитале ООО "Клиника Здоровья" (Москва) и 30% в уставном капитале ООО "ФимедЛаб" (Москва). MD Medical Group управляет группой "Мать и дитя".



Группа компаний "Мать и дитя" - один из лидеров российского рынка частных медицинских услуг в области женского здоровья. Сегодня компания объединяет 35 медицинских учреждения. Начиная с 12 октября 2012 года, акции компании торгуются на Лондонской фондовой бирже под тикером MDMG в форме глобальных депозитарных расписок (ГДР).



Чистая прибыль ГК "Мать и дитя" по МСФО за первое полугодие 2017 года выросла на 24% до 1.225 млрд руб. с 987 млн руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 14% до 6.618 млрд руб. с 5.814 млрд руб., валовая прибыль - на 12% до 2.478 млрд руб. с 2.222 млрд руб., показатель EBITDA - на 14% до 1.888 млрд руб. с 1.657 млрд руб.







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