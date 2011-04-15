ГК "Мать и дитя" планирует выплатить дивиденды за 2017 год в размере 451 млн руб.

Совет директоров ГК "Мать и дитя" рекомендовал выплатить дивиденды в размере 451 млн руб. из чистой прибыли по МСФО за 2017 год. Об этом говорится в сообщении компании.



Таким образом, с учётом декларированных и выплаченных дивидендов за первое полугодие 2017 года в сумме 351 млн руб., общие дивиденды по итогам 2017 года составят 10.5 руб. на акцию, всего выплачено 802 млн руб., общая доля дивидендов в чистой прибыли за 2017 год может составить 29.7%.



Годовое собрание акционеров компании, на котором будет рассмотрен вопрос об утверждении выплат дивидендов, пройдёт 17 апреля. Дата закрытия реестра для участия в собрании акционеров - 16 марта. Последней датой приёма результатов голосования владельцев ГДР станет 11 апреля 2018 года.



При условии утверждения акционерами дивидендов на годовом собрании акционеров компании, предварительной датой закрытия реестра для целей выплаты дивидендов станет 25 апреля 2018 года. Дата торгов, начиная с которой новые акционеры компании не будут иметь права на получение дивидендов (ex-dividend date), установлена на 24 апреля 2018 года. Выплата дивидендов держателям ГДР будет осуществлена 22 мая в долларах США по курсу ЦБ РФ на 16 марта 2018 года.



Группа компаний "Мать и дитя" - один из лидеров российского рынка частных медицинских услуг в области женского здоровья. Сегодня компания объединяет 35 медицинских учреждения. Начиная с 12 октября 2012 года акции компании торгуются на Лондонской фондовой бирже под тикером MDMG в форме глобальных депозитарных расписок (ГДР).



Чистая прибыль ГК "Мать и дитя" по МСФО за первое полугодие 2017 года выросла на 24% до 1.225 млрд руб. с 987 млн руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 14% до 6.618 млрд руб. с 5.814 млрд руб., валовая прибыль - на 12% до 2.478 млрд руб. с 2.222 млрд руб., показатель EBITDA - на 14% до 1.888 млрд руб. с 1.657 млрд руб.





"AK&M" от 20.03.2018