ЛУКОЙЛ 21 марта представит отчётность по МСФО за 2017 год. Об этом говорится в сообщении компании.



Руководство компании 23 марта 2018 года прокомментирует результаты 2017 года во время Дня инвестора в Лондоне.



Напомним, что чистая прибыль ЛУКОЙЛа по МСФО в 2016 году снизилась на 29% до 206.8 млрд руб. Выручка компании составила 5.227 трлн руб., снизившись на 9%. EBITDA компании составила 731 млрд руб., что на 11% меньше аналогичного показателя за 2015 год.



ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Уставный капитал равен 21264081.375 руб. В обращении находится 850563255 обыкновенных акций номиналом 0.025 руб. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "ЛУКОЙЛ", за девять месяцев 2017 года по МСФО составила 298.3 млрд руб., что на 86.2% выше, чем за аналогичный период 2016 года. Свободный денежный поток за девять месяцев 2017 года увеличился на 16.6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил 194.1 млрд руб.



Чистая прибыль ЛУКОЙЛа в первом полугодии 2017 года по РСБУ выросла более чем в два раза до 115.607 млрд руб. Выручка компании составила 103.374 млрд руб. по сравнению со 132.822 млрд руб. в первом полугодии 2016 года. Прибыль от продаж составила 78.939 млрд руб. против 114.094 млрд руб. годом ранее.



"AK&M" от 20.03.2018