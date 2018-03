Газпром продолжает подготовку Ковыктинского месторождения к промышленной эксплуатации

Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и губернатор Иркутской области Сергея Левченко обсудили ход и перспективы развития сотрудничества. Об этом говорится в сообщении Газпрома.



Отмечено, что Иркутская область является стратегически важным для Газпрома регионом. На базе Ковыктинского месторождения, которое по размеру запасов газа относится к категории уникальных (2.7 трлн куб. м), компания формирует крупный центр газодобычи.



Газпром продолжает подготовку Ковыктинского месторождения к переводу из опытно-промышленной разработки в стадию промышленной эксплуатации. В настоящее время на месторождении ведутся комплексные геологические исследования. В частности, в 2017 году пробурены две разведочные скважины, выполнена трёхмерная сейсморазведка в объёме 2.4 тыс. кв. км. Идёт проектирование объектов обустройства месторождения на полное развитие и газотранспортных мощностей. Планируется, что в конце 2022 года газ Ковыктинского месторождения начнёт поступать в газопровод "Сила Сибири", часть которого будет проложена в Иркутской области.



В связи с этим стороны обсудили долгосрочные ориентиры совместной работы по газификации региона и развитию рынка газомоторного топлива.



