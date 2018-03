А.Миллер и посол Италии обсудили диверсификацию поставок газа в Европу

Глава Газпрома Алексей Миллер и посол Италии в РФ Паскуале Терраччано обсудили текущие вопросы и перспективы развития двустороннего сотрудничества. Об этом говорится в сообщении Газпрома.



Отмечено, что на протяжении нескольких десятилетий Газпром является надёжным поставщиком газа в Италию. В настоящее время республика — третий по объёму импортёр российского газа.



C 1 по 19 марта 2018 года экспорт в Италию, по предварительным данным, вырос на 99% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Отдельное внимание на встрече было уделено вопросу диверсификации маршрутов экспорта газа из России в Европу. Стороны рассмотрели ход работ по организации южного маршрута поставок через Чёрное море.



А.Миллер проинформировал П.Терраччано о завершении укладки более 50% морского участка газопровода "Турецкий поток". Отмечено, что вторая нитка газопровода позволит ежегодно поставлять европейским потребителям 15.75 млрд куб. м газа.



В 2017 году в Италию было поставлено 23.8 млрд куб. м российского газа. Основные партнёры Газпрома на итальянском рынке — компании Eni S.p.A., Edison S.p.A.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.





