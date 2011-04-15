Saudi Aramco отказывается от планов масштабного публичного предложения акций на международной бирже

Saudi Aramco, крупнейшая в мире нефтяная компания (принадлежит правительству Саудовской Аравии) отказывается от планов масштабного публичного предложения акций на международной бирже. Об этом говорится в сообщении CNBC.



Вместо этого компания намеревается сначала провести публичное размещение на национальной фондовой бирже Саудовской Аравии. Возможно, такое размещение состоится уже во второй половине этого года. Получение международного листинга откладывается на более поздний срок, если вообще состоится, отмечают осведомлённые источники. Конкретных планов по размещению акций на международной финансовой площадке пока нет, компания надеется провести такое размещение в районе следующего года. "Мы продолжаем рассматривать возможности листинга", - прокомментировала Saudi Aramco сообщение, появившееся на эту тему в Wall Street Journal.



Предполагалось, что IPO компании в Нью-Йорке или Лондоне станет крупнейшим листинговым событием за всю историю, центральным элементом работы наследного принца Мохаммеда бин Салмана по реструктуризации экономики Саудовской Аравии с целью снижения зависимости от нефтяных доходов. Компания намеревалась получить оценку от 1 до 2 триллионов долларов США и привлечь в ходе IPO $100 млрд. Но планы выхода на крупную международную фондовую площадку пришлось отложить, пока Saudi Aramco пытается преодолеть трудности, связанные с превращением в публичную компанию. Кроме того, в условиях роста нефтяных котировок после падения рынка нефти в 2014 году необходимость проводить столь масштабное IPO отпала, сообщили источники Wall Street Journal.



Как отмечают источники, размещение на национальной бирже будет гораздо менее масштабным и предполагает участие якорного инвестора из одной из азиатских стран. По слухам, государственный инвестиционный фонд Китая собирается сделать крупную инвестицию в Saudi Aramco, но саудовская сторона до сих пор не подтверждала такие слухи.



Одним из факторов, повлиявших на решение провести сначала национальный листинг Saudi Aramco, может быть ожидаемое получение Саудовской Аравией в июне статуса развивающегося рынка, в результате чего на местный рынок придёт международный капитал, отмечается в сообщении.



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