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21/03/2018
14:16

Линейная часть газопровода "Сила Сибири" построена на 75.5%

Совет директоров ПАО "Газпром" одобрил проводимую компанией работу по реализации крупнейших инвестиционных проектов, в том числе проекта "Сила Сибири". Об этом говорится в сообщении Газпрома.

В рамках Восточной газовой программы осуществляется самый масштабный в мировой газовой отрасли проект, который позволит Газпрому организовать газоснабжение российских потребителей на Дальнем Востоке и выйти с трубопроводными поставками газа на ёмкий и быстрорастущий рынок Китая.

"Высокими темпами ведётся строительство газопровода "Сила Сибири" — связующего звена между центрами газодобычи и потребителями. К настоящему времени построено 1629.3 км линейной части газопровода, или 75.5% участка от Чаяндинского месторождения", - говорится в сообщении.

На заседании отмечено, что поставки российского газа китайской компании CNPC начнутся в контрактные сроки — 20 декабря 2019 года.

Правлению поручено продолжить работу по реализации крупнейших инвестиционных проектов.

Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.

Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.

"AK&M" от 21.03.2018
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