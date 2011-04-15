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21/03/2018
11:41

Д.Трамп поздравил В.Путина с победой на выборах

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 20 марта провели телефонный разговор, сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе разговора, который состоялся по инициативе американской стороны, Д.Трамп поздравил В.Путина с победой на президентских выборах. Лидеры высказались в пользу развития практического взаимодействия на различных направлениях, в том числе в вопросах обеспечения стратегической стабильности и борьбы с международным терроризмом. В частности, подчёркнута важность скоординированных усилий по ограничению гонки вооружений.

Обсуждались сирийская проблема и внутриукраинский кризис. С обеих сторон отмечена необходимость достижения скорейших сдвигов в их урегулировании.

"Условлено о развитии дальнейших двусторонних контактов, в том числе с учётом изменений в руководстве Госдепартамента США. Особое внимание уделено проработке вопроса о проведении возможной встречи на высшем уровне", - говорится в сообщении.


"AK&M" от 21.03.2018
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