Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта "Саратовских авиалиний"

Росавиация направила авиакомпании "Саратовские авиалинии" директиву о приостановке полётов на самолётах Ан-148. Об этом говорится в материалах ведомства.



По результатам внеплановой инспекционной проверки АО "Саратовские авиалинии", проведённой Росавиацией после авиационного происшествия с самолётом Ан-148, в деятельности авиакомпании были выявлены нарушения и несоответствия требованиям федеральных авиационных правил. Руководствуясь нормами воздушного законодательства, Росавиация ввела ограничение срока действия сертификата эксплуатанта авиакомпании до 27 апреля 2018 года.



До указанной даты "Саратовским авиалиниям" предоставлено время на устранение всех замечаний. На основании проделанной авиаперевозчиком работы будет принято решение о дальнейшей его деятельности.



Также Росавиация направила в авиакомпанию директиву о приостановке выполнения полётов на самолётах Ан-148 до устранения выявленных замечаний и несоответствий в полном объёме.



Вместе с тем Росавиация отмечает, что в другие авиакомпании гражданской авиации, имеющие в своем парке Ан-148, директивы о приостановке полётов этих типов воздушных судов не направлялись. Всего в российских авиакомпаниях эксплуатируется 15 самолётов Ан-148, в том числе 4 - в "Саратовских авиалиниях".



Напомним, катастрофа с самолётом Ан-148 "Саратовских авиалиний" произошла 11 февраля. Воздушное судно вылетело из аэропорта "Домодедово" и через несколько минут потерпело крушение. На борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Все погибли.



ОАО "Саратовские авиалинии" (ИНН 6452008711) занимается авиационными перевозками пассажиров и грузов, аэропортовым обслуживанием. Авиакомпания базируется в аэропорту Саратов-Центральный и выполняет внутренние и международные рейсы. Головной офис компании также расположен в Саратове.



Авиакомпания "Саратовские авиалинии" в 2017 году перевезла 796.386 тыс. пассажиров, что на 58% больше, чем годом ранее.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ОАО "Саратовские авиалинии" за 2016 год по РСБУ выросла на 45.78% до 151.94 млн руб. со 104.229 млн руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 4.67% до 3.775 млрд руб. с 3.606 млрд руб., прибыль от продаж снизилась на 48.83% до 75.957 млн руб. со 148.466 млн руб., прибыль до налогообложения выросла на 48.32% до 193.559 млн руб. со 130.503 млн руб.



"AK&M" от 21.03.2018