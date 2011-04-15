ЦБ РФ ввёл мораторий на удовлетворение требований кредиторов в ОФК Банке

ЦБ РФ назначил в московский ОФК Банк временную администрацию и ввёл мораторий на удовлетворение требований его кредиторов. Об этом сообщается на сайте регулятора.



Такое решение принято в связи с неустойчивым финансовым положением банка и наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков.



Функции временной администрации по управлению ПАО "ОФК Банк" сроком на шесть месяцев возложены на АСВ.



На период деятельности временной администрации полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления ПАО "ОФК Банк" приостановлены. Первоочередной задачей временной администрации является проведение обследования финансового положения банка.



ПАО "ОФК Банк" — участник системы страхования вкладов. Введение моратория на удовлетворение требований кредиторов является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках РФ" в отношении обязательств по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке. Выплаты по вкладам в ПАО "ОФК Банк" начнутся не позднее 14 дней со дня введения моратория.





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