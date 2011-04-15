ЦБ РФ отозвал лицензию у "Телекоммерц Банка"

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Телекоммерц Банк". Об этом говорится в сообщении ЦБ РФ.



В деятельности "Телекоммерц Банка" установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём. Кроме того, на протяжении IV квартала 2017 года и I квартала 2018 года наблюдался резкий рост объёма проводимых кредитной организацией сомнительных транзитных операций, а также сомнительных операций с иностранной валютой.



В конце февраля текущего года "Телекоммерц Банком" были осуществлены крупные сделки с ценными бумагами, которые, согласно имеющимся в распоряжении Банка России данным, носили фиктивный характер и были направлены на масштабный вывод активов. Таким образом, в деятельности кредитной организации прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства, выражавшиеся в проведении операций, влекущих прямой ущерб для интересов её кредиторов.



По величине активов на 1 марта 2018 года кредитная организация занимала 416 место в банковской системе Российской Федерации. "Телекоммерц Банк" не является участником системы страхования вкладов.



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