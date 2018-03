Glencore приобретёт угольный рудник Hail Creek в Австралии

Glencore заключила соглашение о приобретении у компании Rio Tinto её 82% доли в австралийском угольном руднике Hail Creek и долей в примыкающих ресурсах угля (в частности, 71.2% доли в угольном месторождении Valeria). Общая стоимость сделки составит $1.7 млрд. Об этом говорится в сообщении Glencore.



Остальные доли в руднике принадлежат компаниям Nippon Steel Australia Pty Ltd (8%), Marubeni Coal Pty Ltd (6.67%) и Sumisho Coal Development Pty Ltd (3.33%). Каждый партнёр в СП имеет право продать свою долю Glencore в рамках права на совместную продажу доли. Если миноритарные акционеры воспользуются такой возможностью, Glencore может дополнительно выплатить до $340 million.



В 2017 году доля Rio Tinto в EBITDA, относящейся к руднику, составила $408 млн (совокупный показатель EBITDA достиг $497 млн), прибыль до налогообложения - $357 млн ($435 млн). Валовая стоимость активов, включая ресурсы Valeria, на 31 декабря 2017 года составили $859 млн ($1013 млн вместе со стоимостью активов партнёров по СП).



Для приобретения необходимо одобрение контролирующих органов. Завершение сделки ожидается во второй половине 2018 года.



Hail Creek - крупный угольный рудник, обеспечивающий возможность малозатратной добычи на протяжении длительного времени. Две трети объёма добычи - это высококачественный коксующийся уголь, одна треть - энергетический уголь, направляемый на экспорт. В 2017 г. общая добыча на руднике составила около 9.4 млн тонн угля, отмечается в сообщении. По состоянию на 31 декабря 2017 года, ресурсы Hail Creek по классификации JORC составляли 794 млн тонн, доказанные и вероятные запасы (2P) достигали 142 млн тонн. Ресурсы Valeria по классификации JORC оцениваются в 762 млн тонн.



Glencore - одна из крупнейших в мире диверсифицированных компаний, занимающихся добычей природных ресурсов, крупный производитель и продавец более чем 90 видов сырья. Группа управляет около 150 производственными участками в области горно-металлургических работ, нефтедобычи и сельского хозяйства. Промышленная и маркетинговая деятельность Glencore охватывает более 50 стран.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"