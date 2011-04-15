Газпром ведёт строительство пяти газопроводов в Ингушетии

Глава Газпрома Алексей Миллер и глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров рассмотрели вопросы сотрудничества. Особое внимание было уделено газификации региона, говорится в сообщении компании.



Отмечено, что в 2008–2017 годах Газпром направил на эти цели около 1.5 млрд руб. Построено шесть газопроводов. К 1 января 2018 года уровень газификации Ингушетии достиг 84.4% (в среднем по России — 68.1%).



В настоящее время компания ведёт строительство пяти газопроводов для газификации городов Карабулак и Малгобек, с.п. Инарки Малгобекского района и с.п. Али-Юрт Назрановского района. Продолжается подготовка к сооружению ещё 13 газопроводов.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.





"AK&M" от 21.03.2018