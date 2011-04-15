АЛРОСА представила серийный детектор для проверки подлинности бриллиантов

Группа "АЛРОСА" продемонстрировала первый серийный отечественный прибор, позволяющий идентифицировать бриллианты природного и синтетического происхождения, - "ALROSA Diamond Inspector". В компании рассчитывают, что благодаря относительно небольшой цене и высокой точности детектор будет востребован как в России, так и за рубежом. Он поможет бороться с недобросовестными поставщиками, которые смешивают выращенные в лаборатории синтетические камни с натуральными бриллиантами природного происхождения. Об этом говорится в сообщении компании.



"ALROSA Diamond Inspector" способен выявлять бриллианты из природных алмазов, бриллианты из синтетических алмазов, бриллианты из природных облагороженных алмазов, а также неалмазные имитации бриллиантов (симулянты: фианиты, муссаниты и т.д.). При этом прибор позволяет анализировать как отдельные бриллианты, так и бриллианты в ювелирных изделиях.



Прибор является совместной разработкой АЛРОСА и специалистов ФГБНУ "Технологический институт сверхтвердых и новых углеродных материалов" (ТИСНУМ). Его производством и реализацией будет заниматься совместное предприятие ООО "Алмазный научно-технологический центр".



"Одним из главных конкурентных преимуществ ALROSADiamondInspector является использование сразу трех оптических методов детекции, которые дают высокую надёжность проверки. Это ноу-хау, защищённое международным патентом и обеспечивающее более низкую цену приборов относительно конкурентов. Стоимость нашего детектора составляет $9.9 тыс., в то время как стоимость зарубежных детекторов аналогичного класса может достигать $18-20 тыс.", - говорит генеральный директор ООО "Алмазный научно-технологический центр" Владимир Склярук.



По его словам, новый прибор призван стать недорогим и надежным инструментом для профессионалов, имеющих дело с бриллиантами. "Детектор предназначен, в первую очередь, для использования производителями ювелирных изделий с бриллиантами, ювелирными магазинами, ломбардами, геммологами (экспертами в области драгоценных и полудрагоценных камней) - количество потенциальных потребителей таких приборов во всем мире, по нашим оценкам, может превышать 350 тыс. Спрос на приборы будет расти в зависимости от темпов проникновения незадекларированной синтетики на рынок, - рассказывает Владимир Склярук. - К сожалению, случаи подмесов синтетических алмазов и изготовленных из них бриллиантов в последние годы фиксируются в крупнейших мировых алмазных центрах. Наш прибор позволяет быстро и с очень высокой степенью точности определить истинное происхождение бриллианта - был ли он изготовлен из алмаза, выращенного в течение пары недель в лаборатории или из настоящего природного алмаза возрастом сотни миллионов и даже миллиард ы лет".



Первый публичный показ ALROSA Diamond Inspector состоялся 20 марта на заседании Общественного экспертного совета при ФКУ "Пробирная палата России", посвященного актуальным вопросам оборота синтетических аналогов драгоценных камней в Евразийском экономическом союзе.



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



Чистая прибыль компании "АЛРОСА" в первом полугодии 2017 года упала на 46% до 48.9 млрд руб. с 90.4 млрд руб. годом ранее. Выручка компании составила 155.6 млрд руб. по сравнению со 186.7 млрд руб. годом ранее. Показатель EBITDA достиг 72.8 млрд руб., чистый денежный поток - 50.3 млрд руб.



"AK&M" от 21.03.2018