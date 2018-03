Газпром за счёт повышения энергоэффективности планирует сэкономить не менее 6.57 млн т топлива

Совет директоров ПАО "Газпром" одобрил работу компании по повышению энергоэффективности и сокращению выбросов парниковых газов. Об этом говорится в сообщении компании.



На заседании было отмечено, что в 2011–2017 годах в результате реализации комплекса мероприятий в рамках Концепции энергосбережения и повышения энергоэффективности на период 2011–2020 годов Газпром сэкономил 18.9 млн т топливно-энергетических ресурсов. В том числе экономия природного газа составила 16.2 млрд куб. м, электроэнергии — 1.85 млрд кВт ч.



Компания активно внедряет передовые технологии и оборудование в добыче и транспортировке газа. Это позволяет последовательно сокращать количество газа, используемого на собственные нужды. По результатам 2017 года оно снизилось на 20.8% по сравнению с 2011 годом.



В настоящее время Газпром реализует Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2018–2020 годы. Она включает более 2800 мероприятий. Ожидается, что суммарная экономия топливно-энергетических ресурсов за этот период составит не менее 6.57 млн т.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.





