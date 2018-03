Украина взыскала в бюджет все активы Газпрома в стране

Власти Украины изъяли в государственный бюджет все находившиеся на территории страны средства Газпрома. Свои действия Киев объясняет решением Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), требующего с российской компании порядка $6.53 млрд, сообщает RT.



При этом стоимость конфискованных активов составила всего 100 млн гривен (около $3.8 млн). "Мы уже взыскали часть средств: всё, что было у Газпрома на территории Украины, было описано, арестовано и взыскано в государственный бюджет. Это более 100 млн гривен", — заявил министр юстиции Павел Петренко.



Ранее украинский премьер Владимир Гройсман заявил, что Газпром должен выплатить Киеву $8.5 млрд, и Украина намерена принудительно взыскать эти средства, "применяя международные процедуры".



В пресс-службе правительства рассказали, что в рамках выполнения решения АМКУ было арестовано имущество компаний "Газтранзит", "Газпромсбыт Украины", "Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины" и "Институт ЮЖНИИПРОГАЗ". В частности, пакет акций Газпрома в компании "Газтранзит" оценивается в 630.8 млн гривен ($24 млн), которые киевские власти намерены выставить на открытый аукцион.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"