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21/03/2018
15:32

Украина разорвала программу экономического сотрудничества с Россией

Правительство Украины разорвало программу экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы, предусматривающую устранение торговых барьеров и сотрудничество в энергетическом секторе. Об этом сообщает УНИАН.

Программа экономического сотрудничества между Москвой и Киевом была подписана в июне 2011 года между премьер-министром Николаем Азаровым и Владимиром Путиным, который тогда также занимал должность премьер-министра. В ней рассматривались приоритетные направления и цели сотрудничества двух стран, а также основные шаги и ожидаемые результаты.

В перечень таких отраслей входили энергетика, судостроение, сельское хозяйство, транспорт и туризм, а также социально-гуманитарная сфера.


"AK&M" от 21.03.2018
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