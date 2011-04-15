Украина разорвала программу экономического сотрудничества с Россией

Правительство Украины разорвало программу экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы, предусматривающую устранение торговых барьеров и сотрудничество в энергетическом секторе. Об этом сообщает УНИАН.



Программа экономического сотрудничества между Москвой и Киевом была подписана в июне 2011 года между премьер-министром Николаем Азаровым и Владимиром Путиным, который тогда также занимал должность премьер-министра. В ней рассматривались приоритетные направления и цели сотрудничества двух стран, а также основные шаги и ожидаемые результаты.



В перечень таких отраслей входили энергетика, судостроение, сельское хозяйство, транспорт и туризм, а также социально-гуманитарная сфера.





"AK&M" от 21.03.2018