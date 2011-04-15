Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по МСФО в 2017 году выросла в 2.1 раза до 418.8 млрд руб. Об этом сообщается в пресс-релизе ЛУКОЙЛа.



Значительное влияние на величину и динамику чистой прибыли оказали неденежные эффекты от курсовых разниц, а также прибыль от продажи во II квартале 2017 года АО "Архангельскгеолдобыча". Без учёта данных факторов чистая прибыль, относящаяся к акционерам ЛУКОЙЛа, выросла на 31.5% по сравнению с 2016 годом.



Выручка от реализации за 2017 год выросла на 13.6% по сравнению с 2016 годом, до 5.937 трлн руб. Показатель EBITDA за 2017 год вырос до рекордных 831.6 млрд руб., что на 13.8% больше по сравнению с 2016 годом.



Капитальные затраты за 2017 год составили 511.5 млрд руб., что на 2.9% больше, чем за 2016 год. Скорректированный свободный денежный поток за 2017 год составил рекордные 286.3 млрд руб.



В 2017 году среднесуточная добыча углеводородов Группой "ЛУКОЙЛ" без учёта проекта "Западная Курна-2" выросла на 2.5% по сравнению с 2016 годом до 2.235 млн баррелей в сутки.



ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Уставный капитал равен 21264081.375 руб. В обращении находится 850563255 обыкновенных акций номиналом 0.025 руб. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "ЛУКОЙЛ", за девять месяцев 2017 года по МСФО составила 298.3 млрд руб., что на 86.2% выше, чем за аналогичный период 2016 года. Свободный денежный поток за девять месяцев 2017 года увеличился на 16.6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил 194.1 млрд руб.





"AK&M" от 21.03.2018