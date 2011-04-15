ФАС возбудила дело в отношении "Домодедово"

ФАС России возбудила дело в отношении аэропорта "Домодедово". Об этом говорится в материалах службы.



Аэропорт подозревается в создании дискриминационных условий для таксомоторных парков на первую линию.



Стоит напомнить, что ранее в ФАС России поступило обращение мэра Москвы и губернатора Подмосковья касательно возможного ограничения конкуренции в аэропортах "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково".



Антимонопольная служба провела проверку, о результатах которой сообщила в Правительство РФ, которое поручило ведомству принять меры антимонопольного реагирования.



В рамках своей компетенции ФАС выдала предупреждения аэропортам относительно недопустимости ограничения конкуренции. По мнению ведомства, принятые аэропортом Домодедово меры недостаточны для устранения признаков нарушения антимонопольного законодательства.



На основании этого ФАС России возбудила дело в отношении аэропорта по признакам нарушения закона "О защите конкуренции", выразившемся в возможной дискриминации таксопарков.



ООО "Международный аэропорт "Домодедово" (ИНН 5009097148) - крупнейший аэропорт России. Доля его пассажиропотока от общего объёма в Москве составляет 46%. Из "Домодедово" выполняют полёты 83 авиакомпании по 239 направлению по всему миру, 84 из которых уникальны для московского региона. Среди партнёров - 40 зарубежных авиакомпаний, 27 российских и 16 авиаперевозчиков стран СНГ.



Пассажиропоток аэропорта "Домодедово" в 2017 году вырос на 7.6% по сравнению с 2016 годом, составив 30.7 млн.



"AK&M" от 21.03.2018