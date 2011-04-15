Совет директоров Газпрома выдал руководству компании мандат на привлечение банковских кредитов в 2018 году на 4 млрд евро. Об этом сообщается в материалах компании.



Процентная ставка по кредитным линиям не должна превышать EURIBOR+2.5% годовых, единовременная комиссия - не более 1.5% от суммы кредита. Срок кредитов не должен превышать 5 лет.



Напомним, что в 2018 году Газпром утвердил рекордную программу заимствований в 417 млрд руб.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.





"AK&M" от 22.03.2018