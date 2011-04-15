Дайджест газеты "Коммерсант" от 22 марта 2018 года



АКЦИОНЕР ДОСТИГ "ГОНЦА"

ИГОРЬ РОТЕНБЕРГ СТАЛ ВЛАДЕЛЬЦЕМ 29% АКЦИЙ КОСМИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ



Как стало известно "Ъ", у единого оператора по системам связи, вещания и ретрансляции госкорпорации "Роскосмос" - АО "Спутниковая система "Гонец"" - появился новый акционер. По данным "Ъ", со вчерашнего дня уже 49% акций АО принадлежат компаниям, две из которых аффилированы с предпринимателем Игорем Ротенбергом, а одна - с совладельцем группы Coalco Василием Анисимовым. Это прецедентный случай: впервые в руках частных инвесторов оказалась почти половина акций компании из космической отрасли. Но Белый дом такой формат устраивает: вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил "Ъ", что госкорпорация "Роскосмос", по его мнению, должна поддерживать частные инициативы, "отдавая проекты и делясь рисками".





В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ПЕРЕСЧИТАЮТ ВРЕД ОТ ОТХОДОВ

ЧТОБЫ ОГРАНИЧИТЬ РОСТ ТАРИФОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ



Ставка платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов может уменьшиться в семь раз уже в 2018 году. Правительство поручило снизить ее, чтобы не допустить значительного роста тарифов для населения после перехода к реализации мусорной реформы. Участники рынка обращения с отходами отмечают, что сегодня этот платеж составляет до 25% от тарифа для населения. При этом опрошенные "Ъ" эксперты считают, что такая мера может затормозить развитие отрасли переработки.





ИЗ ШВЕЙЦАРИИ С РАСТРАТОЙ

ЭКС-ГЛАВУ "ДОЧКИ" "РОСТЕХА" ЖДУТ В СИЗО



Как стало известно "Ъ", правоохранительные органы подозревают экс-советника главы "Ростеха" Николая Семенова в нескольких эпизодах растраты бюджетных средств на посту гендиректора "Нацимбио", компании, являющейся монополистом в поставках медицинских препаратов госорганам. Пока речь идет о 10 млн руб., однако в дальнейшем сумма может вырасти в десятки раз. Сегодня господину Семенову предъявят обвинение, а суд изберет ему меру пресечения.





"ГЛОБЭКС" И СВЯЗЬ-БАНК НЕ ПРОДАЮТСЯ

ВЭБ ОБЪЕДИНИТ БАНКИ И ОСТАВИТ ИХ У СЕБЯ



Банк "Глобэкс" будет присоединен к Связь-банку до конца текущего года. Как выяснил "Ъ", решение их объединить должно быть утверждено на ближайшем набсовете их материнской организации - Внешэкономбанка (ВЭБ). От идеи в ближайшее время продать "дочки" даже после слияния ВЭБ отказался, сообщили источники "Ъ". Они пояснили, что даже объединенный банк не вызовет интереса на рынке из-за большого объема проблемных и непрофильных активов. Продать банки по одному также не получилось, хотя претенденты были.





АФРИКАНСКИЕ БРИЛЛИАНТЫ МЕНЯЛИ НА РОССИЙСКИЕ БАДЫ

СОТРУДНИКИ ФСБ ЗАДЕРЖАЛИ ПОТУХШУЮ ЗВЕЗДУ PLAYBOY



Как стало известно "Ъ", сотрудники столичного управления ФСБ пресекли незаконную, по их версии, сделку по продаже двух бриллиантов общей стоимостью $1,5 млн. По предварительным данным, группа подозреваемых обменяла их в Африке на лекарство от малярии, оказавшееся обычным БАДом. Одним из посредников в сделке оказалась эстрадная певица Ольга Федотова, попавшая в мае 1998 года на обложку российского Playboy.





ХАРВИ ВАЙНШТЕЙН В ДОЛГУ У РОССИЙСКОГО КИНО

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ КОМПАНИИ ПОПАЛИ В СПИСОК КРЕДИТОРОВ THE WEINSTEIN COMPANY





Среди кредиторов подавшей на банкротство The Weinstein Company (TWC) Харви и Боба Вайнштейнов обнаружилось около десятка российских компаний, включая кинопрокатчиков "Централ Партнершип" и "Вольга". Студия также задолжала Bazelevs Тимура Бекмамбетова, чей фильм "Война токов" с Бенедиктом Камбербэтчем с ноября 2017 года не может выйти в кинопрокат из-за проблем TWC. Большинство российских компаний могли попасть в список из-за особенностей договоров на кинодистрибуцию, в топ-30 крупнейших кредиторов TWC они не входят.





СЕВМОРПУТЬ В ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

ИЗ АРКТИКИ ВЫТЕСНЯЮТ ИНОСТРАННЫЕ СУДА



Белый дом готовится уже с 2019 года запретить перевозку по Севморпути нефти, газа и угля, добытых в российской Арктике, на судах иностранного производства. Законопроект Минпромторга, согласованный Минтрансом и Минэнерго, должен быть вскоре внесен в правительство. Меры должны обеспечить загрузку суперверфи "Звезда", которую строит на Дальнем Востоке "Роснефть", но могут серьезно ударить по планам других нефтегазовых компаний, прежде всего НОВАТЭКа.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 22.03.2018