Дайджест газеты "Ведомости" от 22 марта 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 22 марта 2018 года.





ПРАВИТЕЛЬСТВО НАСТРАИВАЕТ НАЛОГИ



Повышение НДФЛ, отмена льготной ставки НДС, введение налога с продаж - такие "подарки" снова обсуждает правительство.



Справедливая и стимулирующая налоговая система, обещанная президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, может означать резкое повышение нагрузки на население.



На одном из первых после выборов совещаний у премьера Дмитрия Медведева обсуждалось изменение налогов. Его итоги Медведев не раскрыл и лишь признал, что налоговой системе все же нужна настройка.Оплатить обещания Путина повысить некоторые расходы бюджета может быть предложено населению - власти расчехлили набор старых идей: повышение НДФЛ, введение налога с продаж, отмену льгот по НДС для социальных товаров, повышение НДС при снижении страховых социальных взносов, рассказали "Ведомостям" источники. Но они расходятся в трактовке его итогов.





МОСКВА ДОСТРОИТ ЗА ПОЛОНСКИМ



Решена судьба скандального долгостроя - квартала "Кутузовская миля", который начинал строить еще Сергей Полонский. Москва забрала проект под программу реновации.



Территория, на которой планировалось построить жилой квартал "Кутузовская миля" (сейчас - "Триумфальный") на Кутузовском проспекте, будет передана под реализацию городских программ, включая программу реновации, сообщили источники "Ведомостей". В этом районе несколько кварталов подпало под программу реновации, поэтому на территории "Триумфального" будут построены объекты для переселения жителей из сносимых домов.





ОФК БАНК ПОДВЕЛО ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЕМ



ЦБ приостановил работу "ОФК банка", основным бизнесом которого оказалось кредитование алкогольных компаний.



Центробанк в среду ввел в "ОФК банк" временную администрацию Агентства по страхованию вкладов (АСВ) на шесть месяцев и наложил трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Неустойчивое финансовое положение банка угрожает интересам кредиторов, объяснил свое решение регулятор.



Мораторий - страховой случай. На 1 марта, по предварительным данным АСВ, у банка 9,88 млрд руб. вкладов, из которых застраховано 7,85 млрд.На прошлой неделе "ОФК банк" проводил платежи с перебоями, а на этой остановил операции. У банка проблемы с ликвидностью, говорят три его контрагента, и проблемы начались не вчера.





"РОСТЕХ" УЗНАЛ РУБЕНА ВАРДАНЯНА



"Ростех" и фонд под управлением РубенаВарданяна стали владельцами NtechLab, победившей на конкурсе разведки США.



У российского разработчика технологии распознавания лиц NtechLab появились, по данным кипрского реестра, новые совладельцы. Один - "дочка" "Ростеха", "РТ - развитие бизнеса", говорит представитель "Ростеха": она приобрела 12,5% NtechLab через свою "дочку" Yota Holding Ltd. Та же компания значится акционером и в кипрском реестре.



Совет директоров NtechLab возглавит директор "Ростеха" по особым поручениям Василий Бровко, подтверждают представители "Ростеха" и NtechLab.



Другой акционер, с 25%, - New Dimension Fund Variable Capital Investment, им управляет компания VB Partners, сообщает гендиректор компании Михаил Бройтман и показывают данные реестра. VB Partners управляет активами Рубена Варданяна и его партнеров, среди которых и сам Бройтман, говорится на сайте компании.





"У "МЕЧЕЛА" НЕ ОСТАЛОСЬ НИКАКОГО АППЕТИТА К РИСКУ"



Гендиректор "Мечела" вспоминает, как компания избежала финансового краха, и делится прогнозом развития крупных проектов.



"Мечел" в 2014-2016 гг. стоял на грани банкротства: ВТБ, Газпромбанк и Сбербанк требовали конвертировать $9,16 млрд долга компании в акции, а также отстранить основного акционера Игоря Зюзина и его команду от управления. Все это происходило на фоне драматического обрушения цен на уголь и падения капитализации самого "Мечела", на который работало тогда более 71 000 человек в нескольких моногородах. В августе 2014 г. проблема с долгами достигла апогея, тогда "Ведомости" поспорили с гендиректором "Мечела" Олегом Коржовым на фисташковое мороженое, выживет ли компания. Она выжила, и перед интервью журналисты "Ведомостей" отдали долг.





ГУБЕРНАТОРУ УГРОЖАЕТ МУСОР



Нерешенность вопроса о свалках становится все более острой политической проблемой для властей Подмосковья.



В результате выброса газов на мусорном полигоне "Ядрово" в подмосковном Волоколамске в больницу в среду были доставлены 57 детей, пятеро из них госпитализированы. По словам мэра города Петра Лазарева, им стало плохо от запахов со свалки.



Днем в Волоколамск прибыл губернатор Московской области Андрей Воробьев, посетивший полигон и больницу. В ответ на предложение местных жителей вывезти детей из города он заверил, что предусмотрит для этого "все необходимые мероприятия". Позже представитель правительства области пояснил "Ведомостям", что речь шла не об эвакуации, а об отдыхе: "Отправим или на каникулы, или в места отдыха максимальное количество детей".





"РОСНЕФТЬ" ОСТАЛАСЬ БЕЗ УЛОВА



Eni и "Роснефть" нашли "уникальную карбонатную структуру" в Черном море, но на этом разведка приостановлена. Партнеры не нашли нефть или Eni испугалась санкций, полагают эксперты.



В минувшую среду "Роснефть" объявила, что завершила бурение первой сверхглубоководной поисково-оценочной скважины (5,2 км) на шельфовом месторождении Вал Шатского в Черном море (Западно-Черноморский участок). Еще в июле 2012 г. компания договорилась разведывать и разрабатывать это месторождение вместе с итальянской Eni.



По соглашению предполагалось, что Eni полностью профинансирует разведку на месторождении: пробурит 2 скважины, проведет сейсморазведку 2 000 кв км в 3D и 2D. Затраты на геологоразведку сверх лицензионных обязательств компании договорились разделить между собой в пропорции 33,33% на Eni, остальное - "Роснефть". Стороны тогда рассчитывали потратить на разведку и разработку всего месторождения $50-55 млрд.





США И КИТАЙ ГОТОВЯТ ПЕРВЫЕ УДАРЫ В ТОРГОВОЙ ВОЙНЕ. ВАШИНГТОН ОБЪЯВИТ О МЕРАХ, ВКЛЮЧАЮЩИХ ПОШЛИНЫ НА ПОСТАВКИ ИЗ КИТАЯ СТОИМОСТЬЮ $30 МЛРД





Вашингтон собирается принять меры против Китая, который он обвиняет в нечестной торговле. США хотят сделать так, чтобы китайским компания стало сложнее инвестировать в американские и приобретать их технологии. Пекин же готовит контрмеры, сообщает WSJ, хотя и готов пойти на некоторые уступки, чтобы избежать торговой войны с США.



Администрация Дональда Трампа планирует представить в четверг пакет мер, направленных против Китая и включающих тарифы на импорт стоимостью минимум $30 млрд. Ранее она провела расследование в отношении политики Пекина, который требует от иностранных компаний создавать совместные предприятия в Китае и передавать важные технологии ради доступа к китайскому рынку.





ОБЩЕСТВЕННЫЙ ОТБОР СУДЕЙ



Как выстроить такую систему отбора судей, которая будет обеспечивать высокое качество правосудия? В каждой стране этот вопрос решается по-своему.



Есть юрисдикции, где решение о выборе судей в буквальном смысле передано общественности. Так, в некоторых штатах США и отдельных кантонах Швейцарии судей выбирают прямым голосованием граждан, в других странах, например в Бельгии и Австралии, судей апелляционных судов выбирают законодательные органы, в третьих судейский корпус формируется представителями судейского сообщества, которые принимают решение, кто достоин судейского кресла, а чьи профессиональные и личные качества не соответствуют званию судьи. На волне реформ начала 1990-х гг. российское судейское сообщество получило беспрецедентную по сравнению с другими пореформенными странами свободу самому формировать судейский корпус. Из всех стран Восточной Европы только в России и Венгрии исполнительные органы были полностью исключены из процесса отбора судей.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 22.03.2018