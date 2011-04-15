В Правительстве обсуждают повышение ставки НДФЛ до 15%, "Ведомости"

На одном из первых после выборов президента РФ правительственных совещаний обсуждалось повышение ставки налога на доход физических лиц (НДФЛ) на 2 п. п. до 15% с введением необлагаемого минимума. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на двух федеральных чиновников и человека, знающего о повестке совещания от его участников.



Решение окончательно не принято, предупреждает чиновник. Другой говорит, что "консенсус достигнут".



Изменение налогов нужно для дополнительных доходов бюджета, говорит один из чиновников. Во время послания В.Путин объявил о росте расходов на здравоохранение и инфраструктуру. Около двух третей из 1.5% ВВП, которые потребуются на реализацию поручений, будет получено за счет ускорения экономического роста, а остальное – за счёт экономии, говорил помощник президента Андрей Белоусов.



В 2017 году депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект о введении прогрессивной шкалы НДФЛ. Они предлагали установить пониженную ставку НДФЛ в 5% для граждан с доходами менее 100 тыс. руб. в год, а для тех, чьи доходы превышают 3 млн руб., ввести повышенные ставки НДФЛ от 15% до 25%. Сейчас действует единая ставка НДФЛ — 13%.





"AK&M" от 22.03.2018