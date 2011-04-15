Повтор! Глава Сбербанка Г.Греф пообещал выплатить высокие дивиденды за 2017 год

Президент Сбербанка Герман Греф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что банк выплатит высокие дивиденды за 2017 год. Об этом свидетельствует стенограмма встречи, размещённая на сайте Кремля.



"В этом году будем платить значительные дивиденды. Пока ещё окончательно не определена сумма, но это будут очень серьёзные дивиденды", - сказал Г.Греф.



Г.Греф также рассказал, что банк договорился с Минфином о поэтапном увеличении выплат дивидендов, которое приведёт к тому, что достаточность капитала Сбербанка выйдет на необходимый уровень - 12.5%.



"Таким образом, мы будем обеспечивать очень серьёзные налоговые платежи, второе, мы будем обеспечивать очень серьёзные поступления в бюджет и дивидендные платежи нашим миноритарным акционерам и в то же самое время мы естественным путём нарастим наш капитал, чтобы обеспечить устойчивость учреждения", - подчеркнул глава Сбербанка.



Обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка на Московской Бирже к 17.00 MSK выросли на 4-6% после сообщений о планах банка выплатить высокие дивиденды.



Наблюдательный совет Сбербанка рассмотрит вопрос о размере дивидендных выплат на заседании в апреле. Г.Греф в январе говорил, что банк может увеличить дивиденды за 2017 год до 35% от чистой прибыли по МСФО за 2017 год, которая составила 748 млрд руб. По итогам 2016 года банк направил на дивиденды 25% от чистой прибыли.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и 1 млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в 2017 году выросла на 38% до 749 млрд руб. Чистый процентный доход вырос на 6.6% до 1.452 трлн руб., чистый комиссионный доход - на 12.9% до 394.2 млрд руб.



"AK&M" от 22.03.2018