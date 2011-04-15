АСВ станет владельцем более 99.9% Промсвязьбанка

Агентство по страхованию вкладов в рамках плана по предупреждению банкротства Промсвязьбанка выкупит акции кредитной организации на 113.4 млрд руб. и станет владельцем более 99.9% акций банка, сообщает пресс-служба ЦБ РФ.



"В результате приобретения дополнительного выпуска обыкновенных именных акций банка на сумму 113,4 млрд руб. Агентство станет владельцем свыше 99.9% обыкновенных акций банка. Планом участия также предусматривается оказание банку финансовой помощи агентством", - говорится в сообщении.



Для завершения работы по финансовому оздоровлению Промсвязьбанка планируется также реализовать мероприятия по продаже банком проблемных активов.



Осуществление комплекса указанных мер позволит обеспечить соблюдение банком норматива достаточности собственных средств (капитала) на индивидуальной основе, а также надбавок поддержания достаточности капитала и за системную значимость.



Денежные средства, ранее предоставленные ЦБ РФ в качестве ликвидности банку, будут возвращены в течение 2018 года.



ПАО "Промсвязьбанк" (ИНН 7744000912) основано в 1995 году. Чистая прибыль Промсвязьбанка по РСБУ за 2017 год составила 10.5 млрд руб.





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