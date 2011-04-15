Пассажиропоток аэропорта "Домодедово" в январе-феврале снизился на 1.8% до 3.84 млн

Пассажиропоток аэропорта "Домодедово" в январе-феврале 2018 года снизился на 1.8% до 3.84 млн с 3.91 млн за аналогичный период 2017 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.



Пассажиропоток на внутренних воздушных линиях составил 2.27 млн, что на 1.7% меньше аналогичного показателя прошлого года, на международных - 1.57 млн (-1.9%). В том числе перевозки пассажиров в страны дальнего зарубежья выросли на 9.6%.



В феврале 2018 года "Домодедово" обслужил 1.06 млн пассажиров на внутренних воздушных линиях и 711.216 тыс. - на международных.



ООО "Международный аэропорт "Домодедово" (ИНН 5009097148) - крупнейший аэропорт России. Доля его пассажиропотока от общего объёма в Москве составляет 46%. Из "Домодедово" выполняют полёты 83 авиакомпании по 239 направлению по всему миру, 84 из которых уникальны для московского региона. Среди партнёров - 40 зарубежных авиакомпаний, 27 российских и 16 авиаперевозчиков стран СНГ.



Пассажиропоток аэропорта "Домодедово" в 2017 году вырос на 7.6% по сравнению с 2016 годом, составив 30.7 млн.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистый убыток ООО "Международный аэропорт "Домодедово" по РСБУ в 2016 году составил 50.615 млн руб. против прибыли в 66.247 млн руб. годом ранее. Выручка выросла на 10.7% до 4.404 млрд руб. с 3.979 млрд руб., убыток от продаж составил 10.07 млн руб. против прибыли в 335.874 млн руб. за 2015 год, убыток до налогообложения - 46.006 млн руб. против прибыли в 46.929 млн руб.









"AK&M" от 22.03.2018