НОВАТЭК получил право пользования Паютским лицензионным участком на Гыдане

ПAO "НОВАТЭК" выиграло аукцион на право пользования недрами Паютского участка с целью геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья. Об этом говорится в сообщении компании.



Участок обладает суммарным ресурсным потенциалом 354 млн баррелей нефтяного эквивалента углеводородов по российской классификации, в его пределах находится Нанадянское газовое месторождение. Лицензия выдаётся сроком на 27 лет. По итогам аукциона разовый платёж за пользование недрами определён на уровне 66 млн руб.



Паютский участок расположен на территории Красноярского края в непосредственной близости от активов НОВАТЭКа на Гыдане, в районе Западно-Солпатинского, Северо-Танамского, Нявуяхского и Танамского участков. Компания уже обладает на полуострове Гыдан значительной сырьевой базой, включая Утреннее, Геофизическое, Гыданское, Штормовое и Ладертойское месторождения. Получение лицензии на Паютский участок позволяет увеличить ресурсную базу НОВАТЭКа на полуострове и рассматривать значительные долгосрочные проекты по увеличению добычи Компании.





"AK&M" от 22.03.2018