Роснефть пробурила разведочную скважину на шельфе Чёрного моря

Роснефть завершила бурение первой сверхглубоководной поисково-оценочной скважины "Мария-1" на лицензионном участке "Западно-Черноморская площадь" на шельфе Чёрного моря. Об этом говорится в сообщении компании.



Глубина моря в точке бурения 2109 м. Фактическая глубина скважины составила 5265 м. В результате работ обнаружена уникальная карбонатная структура мощностью более 300 метров, представляющая собой трещиноватый коллектор, который с высокой вероятностью содержит углеводороды.



"Полученные результаты внушают уверенность в открытии крупных нефтегазовых месторождений в Российской акватории Чёрного моря. Компания планирует провести тщательную геологическую обработку полученных материалов и продолжить поисково-разведочные работы на лицензионных участках", - отмечается в сообщении.



Проект по бурению первой поисковой скважины на Западно-Черноморской площади реализуется совместно с Eni – стратегическим партнером Роснефти. В рамках подготовки к бурению была выполнена сейсморазведка в объеме более 4 тыс. пог. км методом 2D и более 3 тыс. кв. км методом 3D, завершены комплексные инженерно-геологические исследования.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами "Роснефти" на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль Роснефти по МСФО в 2017 году выросла на 27.6% до 222 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 20.6% до 6.014 трлн руб.





"AK&M" от 22.03.2018