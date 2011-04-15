Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

22/03/2018
12:41

Роснефть пробурила разведочную скважину на шельфе Чёрного моря

Роснефть завершила бурение первой сверхглубоководной поисково-оценочной скважины "Мария-1" на лицензионном участке "Западно-Черноморская площадь" на шельфе Чёрного моря. Об этом говорится в сообщении компании.

Глубина моря в точке бурения 2109 м. Фактическая глубина скважины составила 5265 м. В результате работ обнаружена уникальная карбонатная структура мощностью более 300 метров, представляющая собой трещиноватый коллектор, который с высокой вероятностью содержит углеводороды.

"Полученные результаты внушают уверенность в открытии крупных нефтегазовых месторождений в Российской акватории Чёрного моря. Компания планирует провести тщательную геологическую обработку полученных материалов и продолжить поисково-разведочные работы на лицензионных участках", - отмечается в сообщении.

Проект по бурению первой поисковой скважины на Западно-Черноморской площади реализуется совместно с Eni – стратегическим партнером Роснефти. В рамках подготовки к бурению была выполнена сейсморазведка в объеме более 4 тыс. пог. км методом 2D и более 3 тыс. кв. км методом 3D, завершены комплексные инженерно-геологические исследования.

НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами "Роснефти" на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).

Чистая прибыль Роснефти по МСФО в 2017 году выросла на 27.6% до 222 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 20.6% до 6.014 трлн руб.


"AK&M" от 22.03.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100