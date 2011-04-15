Европейская комиссия согласовала сделку по слиянию Bayer и Monsanto с рядом условий

Европейская комиссия в среду согласовала сделку по слиянию Bayer и Monsanto с рядом условий. Об этом говорится в сообщении компаний.



"Получение одобрения от Европейской комиссии является существенным шагом на пути к успешному закрытию сделки, - сообщил председатель правления Bayer Вернер Бауманн. - Объединив усилия с Monsanto, мы сможем предоставить фермерам больше решений в области устойчивого сельского хозяйства, которые помогут производить качественные продукты питания, принося пользу людям и сохраняя окружающую среду".



Для осуществления этой сделки необходимо получить около 30 согласований от различных организаций по всему миру, и более половины из них уже получено, включая Бразилию и Китай.



Согласно обозначенным условиям, Bayer должен продать отдельные направления бизнеса, включая глобальное подразделение семян полевых культур, а именно рапса, хлопка и сои (за исключением отдельных регионов в Азии), научно-исследовательскую платформу для гибрида пшеницы, глобальное направление семян овощных культур, подразделение по производству глюфосината аммония, а также подразделение по производству отдельных гербицидов, содержащих глюфосинат аммония, локализованное в европейском регионе, преимущественно для промышленного использования.



Более того, Monsanto обязуется продать глобальный бизнес нематицидов NemaStrike. Также условия предусматривают трансфер трех научно-исследовательских проектов Bayer в области разработки неселективных гербицидов, а также лицензирование портфеля решений Bayer в области цифрового земледелия. Предполагаемым покупателем данных активов является компания BASF.



Закрытие сделки зависит от соблюдения всех формальных процедур, включая получение согласований от регулирующих органов. Bayer и Monsanto сотрудничают с регулирующими органами, включая Министерство юстиции США, по вопросу согласования запланированной сделки с Monsanto во втором квартале 2018 года.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"